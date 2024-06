Les Cowichan Tribes signent un accord historique avec le Canada et la province de la Colombie-Britannique pour soutenir les enfants, les jeunes et les familles de leur communauté





COWICHAN TRIBES, BC, le 24 juin 2024 /CNW/ - Les enfants, les jeunes et les familles des Cowichan Tribes auront de nouvelles possibilités de s'épanouir en profitant de l'amour, des soins et du soutien de leur communauté, maintenant que la compétence a été reconnue et restituée à la Nation. Ce transfert de compétence, entériné par la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuit et des Métis, reconnaît leur droit inhérent à l'autodétermination. En gérant tous les aspects de leurs services à l'enfance et à la famille, y compris la prévention, les mesures de protection et les services, les Cowichan Tribes peuvent accorder la priorité à l'intérêt supérieur de leurs enfants, selon la définition qu'en donne leur communauté.

Aujourd'hui, la cheffe Cindy Daniels (Sulsulxumaat), des Cowichan Tribes, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, et l'honorable Grace Lore, ministre de l'Enfance et du Développement familial de la Colombie-Britannique, ont signé un accord de coordination historique. Cet accord de coordination permettra la mise en oeuvre de Snuw'uy'ulhtst tu Quw'utsun Mustimuhw u' tu Shhw'a'luqw'a I' Smun'eem (The Laws of the Cowichan People for Families and Children) pour les citoyens Cowichan de l'île de Vancouver et des îles Gulf - cette loi pourrait être étendue à l'ensemble de la Colombie-Britannique et du Canada. La mise en oeuvre de la loi comprend le transfert complet de tous les services, des activités et des programmes destinés aux enfants et aux familles, dont la responsabilité et le contrôle incombent aux Cowichan Tribes.

Tous les aspects de la loi sont fondés sur les enseignements, les valeurs, les coutumes familiales et les traditions de Quw'utsun snuw'uy'ulh, afin que l'amour, le respect et le maintien des enfants dans leurs familles soient prioritaires dans la prise de décisions, ainsi que dans les procédures judiciaires. Les familles et les membres de la communauté de Cowichan seront habilités à assurer la sécurité et le bien-être des enfants et des jeunes, tandis que les familles élargies et les Aînés participeront davantage aux efforts visant à préserver et à renforcer les liens des enfants avec leur famille, leur communauté, leur culture et leur langue. La loi prévoit également des mesures de prévention et des dispositions pour les personnes dans le besoin, ce qui signifie que des services fiables axés sur les Cowichan seront proposés aux familles confrontées à des problèmes tels que la pauvreté, un logement inadéquat, la toxicomanie ou des problèmes de santé mentale. Cette approche holistique Quw'utsun vise à favoriser le bien-être des familles, à protéger les intérêts des enfants et à garantir la transmission des enseignements et des valeurs aux générations futures.

L'accord de coordination signé aujourd'hui est le huitième au Canada et le deuxième en Colombie-Britannique en vertu de la loi. Il décrit les mécanismes de coordination et de soutien pour l'entrée en vigueur de la loi des Cowichan Tribes sur les services à l'enfance et à la famille. Elle prévoit notamment un financement de la part des gouvernements fédéral et provincial afin de garantir la disponibilité de ressources durables et suffisantes. Le gouvernement fédéral fournit environ 207,5 millions de dollars et la Colombie-Britannique s'est engagée à fournir 22 millions de dollars pour soutenir l'accord quadriennal avec les Cowichan Tribes, pour la période de 2024-2025 à 2027-2028.

En travaillant ensemble, nous progressons dans le soutien apporté aux peuples autochtones pour qu'ils déterminent et mettent en oeuvre des solutions pour leurs enfants et leurs familles afin d'améliorer leur bien-être. À mesure que d'autres accords seront signés, davantage d'enfants et de jeunes Autochtones grandiront en profitant de l'amour, du soutien et des conseils de leur communauté, ce qui favorisera un meilleur avenir pour les générations à venir.

Citations

« Nos enfants Quw'utsun smun'eem méritent de s'épanouir au sein de leur famille et de notre culture. Je suis heureuse de signer cet accord de coordination historique au nom de Quw'utsun Mustimuhw. Je pense aujourd'hui aux générations d'enfants qui ont subi des traumatismes en étant retirés de leur famille et de leur communauté. La mise en oeuvre de notre propre loi sur les services à l'enfance reconnaît notre droit inhérent à gouverner nos enfants conformément à nos snuw'uy'ulh (enseignements) et à assurer un meilleur avenir à notre peuple. »

Cheffe Cindy Daniels (Sulsulxumaat),

Cowichan Tribes

« Les membres des Cowichan Tribes reprennent maintenant le contrôle de leurs services à l'enfance et à la famille, ce qui n'aurait jamais dû leur être enlevé. Grâce à la signature de cet accord de coordination, les enfants des Cowichan Tribes grandiront en bénéficiant d'un meilleur soutien, en étant imprégnés de leur culture et en développant un sentiment d'appartenance à leur terre. Il s'agit d'une étape importante pour donner à chacun les mêmes chances de réussite. »

L'honorable Patty Hajdu,

ministre des Services aux Autochtones

« Cet accord constitue une étape historique pour les Cowichan Tribes, dont les membres pourront recevoir des services à l'enfance et à la famille fournis par leurs propres membres, au sein de leur propre communauté, et fondés sur leurs propres enseignements et valeurs, en vertu de la loi Cowichan. La Colombie-Britannique est devenue la première province canadienne à reconnaître expressément les droits inhérents des peuples autochtones à s'occuper de leurs enfants et de leurs familles. Félicitations au peuple Cowichan pour cette étape historique. »

L'honorable Grace Lore,

ministre de l'Enfance et du Développement familial de la Colombie-Britannique

Faits en bref

Les Cowichan Tribes forment la plus grande Première Nation de la Colombie-Britannique en termes de population et comprend sept (7) villages traditionnels : Kwa'mutsun, Qwum'yiqun', Xwulqw'selu, S'amunu, Lhumlhumuluts', Xinupsum, Tl'ulpalus.

Les Cowichan Tribes ont créé leur propre Autorité chargée des services à l'enfance et à la famille : Stsi'elh stuhw'ew't-hw tun Smun'eem ( Honouring Our Sacred Children and Families ) avec un conseil d'administration. Le conseil d'administration est en train de nommer un directeur général pour la gestion de cette Autorité. Le Cowichan Tribes Council sera chargé de soutenir l'Autorité, d'établir des règlements et de veiller à son bon fonctionnement, mais il ne participera pas aux activités quotidiennes ni aux décisions relatives aux dossiers.

) avec un conseil d'administration. Le conseil d'administration est en train de nommer un directeur général pour la gestion de cette Autorité. Le Cowichan Tribes Council sera chargé de soutenir l'Autorité, d'établir des règlements et de veiller à son bon fonctionnement, mais il ne participera pas aux activités quotidiennes ni aux décisions relatives aux dossiers. Depuis 1993, les Cowichan Tribes fournissent des services à leurs membres par l'intermédiaire de leur agence autochtone de services à l'enfance et à la famille déléguée par la province, Lalum'utul' Smun'eem. Celle-ci est l'une des premières agences autochtones de services à l'enfance et à la famille en Colombie-Britannique, et elle fournit des services essentiels de prévention et de protection aux enfants et aux jeunes Cowichan vivant dans la réserve et, plus récemment, à tous ceux qui résident dans la vallée de la Cowichan.

Parmi les étapes clés du cheminement des Cowichan Tribes vers le rétablissement de leur compétence en matière de services à l'enfance et à la famille, mentionnons la signature d'une lettre d'entente tripartite en 2019 qui engageait les Cowichan Tribes, le Canada et la province de la Colombie-Britannique à collaborer pour reconnaître la compétence des Cowichan Tribes. Après un processus de mobilisation élargi auprès de la communauté et une collaboration avec les Aînés en vue de créer le Snuw'uy'ulhtst tu Quw'utsun Mustimuhw u' tu Shhw'a'luqw'a' i' Smun'eem (les lois du peuple Cowichan pour les familles et les enfants), les citoyens Cowichan ont voté en faveur de la nouvelle loi le 24 novembre 2023.

et la province de la Colombie-Britannique à collaborer pour reconnaître la compétence des Cowichan Tribes. Après un processus de mobilisation élargi auprès de la communauté et une collaboration avec les Aînés en vue de créer le Snuw'uy'ulhtst tu Quw'utsun Mustimuhw u' tu Shhw'a'luqw'a' i' Smun'eem (les lois du peuple Cowichan pour les familles et les enfants), les citoyens Cowichan ont voté en faveur de la nouvelle loi le 24 novembre 2023. Pour la plupart des enfants autochtones, les services à l'enfance et à la famille sont fournis en vertu de la législation de la province ou du territoire où résident les enfants et les familles.

en vertu de la législation de la province ou du territoire où résident les enfants et les familles. Le 1 er janvier 2020, la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuit et des Métis (la Loi ) est entrée en vigueur. La Loi affirme le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale des peuples autochtones, qui comprend la compétence en matière de services à l'enfance et à la famille, prévoit une voie à suivre pour que les communautés autochtones exercent leur compétence en matière de services à l'enfance et à la famille, et énonce des principes applicables, à l'échelle nationale, à la prestation de services à l'enfance et à la famille aux enfants autochtones.

janvier 2020, la (la ) est entrée en vigueur. La affirme le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale des peuples autochtones, qui comprend la compétence en matière de services à l'enfance et à la famille, prévoit une voie à suivre pour que les communautés autochtones exercent leur compétence en matière de services à l'enfance et à la famille, et énonce des principes applicables, à l'échelle nationale, à la prestation de services à l'enfance et à la famille aux enfants autochtones. En novembre 2020, le premier ministre a annoncé un financement de plus de 542 millions de dollars pour favoriser la participation des Premières Nations, des Inuit et des Métis dans l'élaboration conjointe de la mise en oeuvre de la Loi et pour aider les communautés et les groupes autochtones à renforcer leur capacité à mettre en place leurs propres systèmes de services à l'enfance et à la famille.

et pour aider les communautés et les groupes autochtones à renforcer leur capacité à mettre en place leurs propres systèmes de services à l'enfance et à la famille. Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement du Canada a investi 73,6 millions de dollars supplémentaires sur quatre (4) ans, à partir de 2021-2022, afin d'obtenir des ressources additionnelles destinées à la mise en oeuvre de la Loi .

a investi 73,6 millions de dollars supplémentaires sur quatre (4) ans, à partir de 2021-2022, afin d'obtenir des ressources additionnelles destinées à la mise en oeuvre de la . Dans le cadre du budget de 2022, le gouvernement du Canada a investi 87,3 millions de dollars supplémentaires sur trois (3) ans, à compter de 2022-2023, afin d'accroître le renforcement des capacités et le financement des tables de discussion sur les accords de coordination et de soutenir l'exercice de la compétence des Premières Nations, des Inuit et des Métis en matière de services à l'enfance et à la famille.

a investi 87,3 millions de dollars supplémentaires sur trois (3) ans, à compter de 2022-2023, afin d'accroître le renforcement des capacités et le financement des tables de discussion sur les accords de coordination et de soutenir l'exercice de la compétence des Premières Nations, des Inuit et des Métis en matière de services à l'enfance et à la famille. En plus du financement annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne 2022, le budget de 2023 prévoit 444,2 millions de dollars sur trois (3) ans, à partir de 2022-2023, pour aider la Peguis First Nation au Manitoba et Louis Bull Tribe en Alberta à exercer leur compétence sur leurs systèmes de protection de l'enfance et à prendre des décisions sur ce qui est le mieux pour leurs enfants et leurs familles.

et en à exercer leur compétence sur leurs systèmes de protection de l'enfance et à prendre des décisions sur ce qui est le mieux pour leurs enfants et leurs familles. Dans le cadre du budget de 2024, le gouvernement du Canada propose de fournir 1,8 milliard de dollars sur 11 ans, à partir de 2023-2024, pour soutenir les communautés dans l'exercice de leur compétence en vertu de la Loi , y compris le premier accord inuit visant à soutenir les solutions communautaires axées sur la prévention afin de réduire le nombre d'enfants pris en charge.

propose de fournir 1,8 milliard de dollars sur 11 ans, à partir de 2023-2024, pour soutenir les communautés dans l'exercice de leur compétence en vertu de la , y compris le premier accord inuit visant à soutenir les solutions communautaires axées sur la prévention afin de réduire le nombre d'enfants pris en charge. La B.C. Indigenous Self-Government in Child and Family Services Amendment Act a été promulguée le 25 novembre 2022, faisant de la Colombie-Britannique la première province canadienne à reconnaître expressément le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale des communautés autochtones, y compris la compétence en matière de services à l'enfance et à la famille.

a été promulguée le 25 novembre 2022, faisant de la Colombie-Britannique la première province canadienne à reconnaître expressément le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale des communautés autochtones, y compris la compétence en matière de services à l'enfance et à la famille. Il s'agit du deuxième accord de coordination signé par la Colombie-Britannique, après l'accord Splatsin Stsmamlt du 24 mars 2023.

