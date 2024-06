Manuvie tiendra la Journée des investisseurs 2024 et relève la barre en ce qui concerne les nouveaux objectifs financiers





TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945 en dollars canadiens, sauf indication contraire

TORONTO, le 24 juin 2024 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« Manuvie » ou la « Société ») tiendra une journée des investisseurs à Hong Kong et à Jakarta, à compter de 8 h 30 (heure de Hong Kong), le 25 juin (à compter de 20 h 30 le 24 juin, heure de l'Est). Au cours de cet événement de trois jours, la haute direction présentera le bilan de la Manuvie en matière d'exécution réussie de sa stratégie, soulignera sa transformation et parlera du droit de gagner. Les discussions montreront comment la Manuvie est en particulièrement bonne posture pour atteindre ses objectifs financiers et renforcer les possibilités attrayantes ainsi que le solide élan de ses activités mondiales.

Roy Gori, président et chef de la direction de Manuvie, a fait la déclaration suivante : « Nous sommes aujourd'hui une entreprise radicalement différente de celle qui a entamé son parcours de transformation en 2017. Nous avons considérablement renforcé ses fondations par des actions organiques et inorganiques, tout en produisant des résultats financiers supérieurs et un rendement total parmi les meilleurs du secteur pour les actionnaires. »

« Nous plaçons la barre plus haute et augmentons notre objectif de RCP1 de base à plus de 18 % d'ici 2027, a-t-il ajouté. De plus, compte tenu de la vigueur de notre génération de liquidités, nous introduisons un nouvel objectif concernant les versements2, pour lesquels nous prévoyons de générer plus de 22 milliards de dollars de versements cumulatifs d'ici à la fin de 2027. Je suis convaincu que nous pouvons faire mieux encore, et je suis optimiste quant à notre capacité à continuer à apporter de la valeur à nos actionnaires3. »

Émission Web, documents d'appui et ordre du jour

Pour vous inscrire et assister à la diffusion Web en direct de certaines présentations et des tables rondes de questions-réponses, rendez-vous sur www.manulife.com/InvestorDay. Les diapositives des présentations, l'ordre du jour de l'événement et les biographies des présentateurs sont disponibles sur notre site Web à l'adresse www.manulife.com/InvestorDay. Les enregistrements archivés de l'émission Web, les documents d'appui et les transcriptions seront également disponibles sur notre site Web après l'événement. Les tableaux ci-dessous donnent la liste des présentations et tables rondes, avec l'heure de début.

Jour 1 : mardi 25 juin à Hong Kong

Heure locale Heure de l'Est Séance Présentateur / Panéliste 8 h 30 20 h 30 le 24 juin Présentation du chef de la direction Roy Gori 9 h 21 h le 24 juin Présentation du chef des finances Colin Simpson 9 h 30 21 h 30 le 24 juin Questions-réponses : Stratégie d'entreprise et voie à suivre pour relever la barre Roy Gori, Colin Simpson, Marc Costantini 10 h 45 22 h 45 le 24 juin Présentation de GPAM Paul Lorentz 11 h 30 23 h 30 le 24 juin Questions-réponses : GPAM Paul Lorentz, Michael Dommermuth, Aimee DeCamillo 13 h 15 1 h 15 le 25 juin Présentation de la région Asie Phil Witherington 13 h 45 1 h 45 le 25 juin Présentation sur la clientèle fortunée à l'échelle mondiale Jean Wong 14 h 15 2 h 15 le 25 juin Vitrine des marchés asiatiques : Singapour, Vietnam et autres marchés émergents4 Kah Siang Khoo, Venice Chan, Sachin N. Shah 15 h 15 3 h 15 le 25 juin Questions-réponses : Asie Phil Witherington, Jean Wong, Kah Siang Khoo, Venice Chan, Sachin N. Shah

Jour 2 : mercredi 26 juin à Hong Kong

Heure locale Heure de l'Est Séance Présentateur / Panéliste 8 h 45 20 h 45 le 25 juin Vitrine des marchés asiatiques : Hong Kong 4 Patrick Graham, Calvin Chiu 10 h 22 h le 25 juin Causerie avec le chef de la direction de DBS Group Roy Gori, Piyush Gupta (DBS) 11 h 23 h le 25 juin Présentation de la stratégie de leadership numérique client (LNC) et laboratoire d'IA générative Karen Leggett, Jodie Wallis 11 h 30 23 h 30 le 25 juin Présentation de la région Canada Naveed Irshad 12 h 0 h 00 le 26 juin Présentation de la région États-Unis Brooks Tingle 12 h 15 0 h 15 le 26 juin Questions-réponses : stratégie de LNC - Canada, États-Unis Roy Gori, Karen Leggett, Naveed Irshad, Brooks Tingle

Jour 3 : Jeudi 27 juin à Jakarta

Heure locale Heure de l'Est Séance Présentateur / Panéliste 9 h 15 21 h 15 le 26 juin Vitrine des marchés asiatiques : Indonésie4 Ryan Charland, Afifa

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide les gens à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Notre siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Nous proposons des conseils financiers et des solutions d'assurance, et exerçons nos activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, marque mondiale de notre secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, nous servons des particuliers, des institutions et des participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2023, la Société Financière Manuvie comptait plus de 38 000 employés, plus de 98 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 35 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manuvie.com.

Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières

La Société prépare ses états financiers consolidés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») publiées par le Conseil des normes comptables internationales. Nous utilisons diverses mesures non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières pour évaluer le rendement global de la Société et celui de chacun de ses secteurs. La présente section comprend des renseignements exigés par le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières en ce qui a trait aux « mesures financières précisées » (telles qu'elles sont définies aux présentes).

Les mesures non conformes aux PCGR mentionnées dans ce document incluent le rendement des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires tiré des activités de base (« RCP tiré des activités de base »).

D'autres mesures financières précisées dans ce document comprennent les versements.

Les mesures financières et les ratios non conformes aux PCGR ne sont pas normalisés selon les PCGR et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des mesures financières similaires divulguées par d'autres émetteurs. Par conséquent, ils ne doivent pas être pris en compte de manière isolée ou comme substitut à toute autre information financière préparée conformément aux PCGR. Pour en savoir plus sur les mesures financières non conformes aux PCGR, y compris celles mentionnées dans cette présentation, consultez la section « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » de notre rapport de gestion pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023, qui est inclus par renvoi et consultable sur le site Web de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

MISE EN GARDE AU SUJET DES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

De temps à autre, Manuvie fait des énoncés prospectifs verbalement ou par écrit, y compris dans le présent document. En outre, nos représentants peuvent faire des énoncés prospectifs verbalement, notamment auprès des analystes, des investisseurs et des médias. Toutes ces déclarations sont faites au sens des règles d'exonération des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières et de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis.

Ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les déclarations portant sur les priorités stratégiques et les cibles de la Société, et elles portent aussi notamment sur nos objectifs, nos buts, nos stratégies, nos intentions, nos projets, nos convictions, nos attentes et nos estimations. Elles se caractérisent habituellement par l'emploi de termes tels « pouvoir », « devoir », « probable », « soupçonner », « perspectives », « s'attendre à », « entendre », « estimer », « prévoir », « croire », « projeter », « objectif », « chercher à », « viser », « continuer », « but », « restituer », « entreprendre » ou « s'efforcer » (ou de leur forme négative) et par l'emploi du conditionnel, ainsi que de mots et expressions semblables, et elles peuvent inclure des énoncés relatifs aux résultats futurs possibles ou présumés de la Société. Bien que, selon nous, les attentes ainsi exprimées soient raisonnables, le lecteur ne devrait pas s'appuyer indûment sur les énoncés prospectifs en raison des incertitudes et des risques inhérents qu'ils supposent ni les interpréter comme une quelconque confirmation des attentes des marchés ou des analystes.

Les énoncés prospectifs étant fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants, les résultats réels peuvent être très différents des résultats qu'ils annoncent explicitement ou implicitement.

Parmi les principaux facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes, notons la conjoncture commerciale et économique (notamment le rendement et la volatilité des marchés boursiers ainsi que les corrélations entre ces derniers, les écarts de taux d'intérêt, sur titres de créance et sur swaps, les taux d'inflation, les taux de change, les pertes sur placements et les défaillances, la liquidité du marché et la solvabilité des garants, des réassureurs et des contreparties); la prévalence continue de la COVID-19 et de ses variants, ainsi que les mesures prises ou qui pourraient être prises par les autorités gouvernementales pour faire face à la COVID-19, y compris les répercussions de ses variants; les modifications apportées aux lois et aux règlements; les modifications apportées aux normes comptables applicables aux territoires où nous exerçons nos activités; les modifications aux exigences en matière de fonds propres réglementaires applicables dans les territoires où nous exerçons nos activités; notre capacité à mettre en oeuvre des plans stratégiques et les modifications apportées à ceux-ci; la baisse de nos notes de solidité financière ou de crédit; notre capacité à préserver notre réputation; la dépréciation de la cote d'estime ou des immobilisations incorporelles ou la constitution de provisions au titre d'actifs d'impôt différé; l'exactitude des estimations relatives à la morbidité, à la mortalité et aux comportements des titulaires de contrats; l'exactitude des autres estimations utilisées dans l'application des méthodes comptables et actuarielles ainsi que de la valeur intrinsèque; notre aptitude à mettre à exécution des stratégies de couverture efficaces et à faire face aux conséquences imprévues découlant de ces stratégies; notre capacité à obtenir des actifs appropriés au soutien de nos passifs à long terme; le niveau de concurrence et les regroupements d'entreprises; notre capacité à mettre en marché et à distribuer des produits par l'intermédiaire de réseaux de distribution existants et futurs; les passifs imprévus ou les dépréciations d'actifs découlant d'acquisitions et de cessions d'activités; la réalisation de pertes découlant de la vente de placements classés comme disponibles à la vente; notre liquidité, y compris la disponibilité du financement nécessaire pour satisfaire aux obligations financières existantes aux dates d'échéance prévues, le cas échéant; les obligations de nantissement de garanties additionnelles; la disponibilité de lettres de crédit afin d'assurer une gestion souple des fonds propres; l'exactitude de l'information reçue de contreparties et la capacité des contreparties de respecter leurs engagements; la disponibilité et le caractère abordable et approprié de la réassurance; les procédures judiciaires et réglementaires, y compris les audits fiscaux, les litiges fiscaux ou d'autres procédures semblables; notre aptitude à adapter les produits et services pour suivre l'évolution du marché; notre aptitude à attirer et à maintenir en poste les principaux membres de la direction, employés et agents; l'utilisation et l'interprétation appropriées de modèles complexes ou les défaillances des modèles utilisés; les risques politiques, juridiques, opérationnels et autres liés aux activités de la Société à l'extérieur de l'Amérique du Nord; l'incertitude géopolitique, y compris les conflits internationaux, les acquisitions et les cessions ainsi que notre capacité de les mener à terme; les préoccupations environnementales, y compris les changements climatiques; notre capacité à protéger notre propriété intellectuelle et l'exposition aux recours pour violation, et notre incapacité à retirer des liquidités de nos filiales.

Des renseignements supplémentaires à l'égard des facteurs importants susceptibles d'entraîner un écart notable entre les résultats réels et les attentes exprimées ainsi qu'à l'égard des facteurs et hypothèses importants sur lesquels sont fondées les déclarations prospectives sont présentés dans notre Rapport de gestion de 2023, sous les rubriques « Facteurs de risque et gestion du risque » et « Principales méthodes actuarielles et comptables » et dans la note « Gestion du risque » afférente aux états financiers consolidés pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023, et ailleurs dans les documents que nous avons déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont, sauf indication contraire, énoncés à la date des présentes et présentés en vue d'aider les investisseurs et d'autres personnes à comprendre notre situation financière et nos résultats d'exploitation, nos activités futures de même que nos objectifs et nos priorités stratégiques, et pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.

____________________________________ 1 Le rendement des capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions ordinaires tiré des activités de base (« RCP tiré des activités de base ») est un ratio non conforme aux PCGR. 2 Pour obtenir des précisions sur les versements, reportez-vous à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières » ci-dessous. 3 Veuillez consulter la section Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs ci-dessous. 4 Les présentations de la vitrine des marchés asiatiques ne sont pas disponibles en direct sur le Web. Les diapositives des présentations sont affichées sur la page Web de la Journée des investisseurs à titre de référence.

SOURCE Société Financière Manuvie

24 juin 2024 à 17:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :