Soutien accru pour les victimes de violence sexuelle dans les comtés de Madawaska et de Victoria au Nouveau-Brunswick





EDMUNDSTON, NB, le 24 juin 2024 /CNW/ - La violence sexuelle est un crime qui engendre des conséquences dévastatrices et peut causer d'importants traumas chez les survivants et survivantes, les victimes et leur entourage. Le gouvernement du Canada est déterminé à aider toutes les victimes et les survivants et survivantes d'actes criminels à caractère sexuel en mettant en place des partenariats pour leur offrir des services adaptés et accessibles.

Aujourd'hui, René Arseneault, député de Madawaska???Restigouche, au nom de l'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada, et Charlotte Côté, directrice générale de l'Escale MadaVic, ont annoncé un financement de 2?127?922 $, au cours de six années (2021-2027), accordé à l'Escale MadaVic pour soutenir les victimes et les survivants et survivantes d'actes criminels à caractère sexuel dans les comtés de Madawaska et de Victoria au Nouveau-Brunswick.

Le financement annoncé aujourd'hui appuie le projet «?Continuité de développement de la stratégie de collaboration?» de l'Escale MadaVic. Grâce à la mise en oeuvre d'une stratégie de collaboration avec plus de 25 intervenants, incluant les communautés autochtones et les communautés immigrantes, ce projet répond aux besoins des victimes et des survivants et survivantes de violence sexuelle et améliore leur accès aux services d'intervention communautaire. La consolidation de ce réseau contribuera à améliorer les services et les ressources disponibles en matière de violence à caractère sexuel dans des régions éloignées du Nouveau-Brunswick, où l'accès à des services est limité et ceux-ci sont souvent inaccessibles en français.

Ce projet permettra à l'organisme de fournir à ses partenaires les connaissances et les outils nécessaires pour traiter les traumatismes complexes qui peuvent résulter de la violence sexuelle. En collaboration avec ses partenaires municipaux, l'Escale MadaVic veillera aussi à faire connaître les lois et les services disponibles pour les victimes et les survivants et survivantes, et à sensibiliser l'ensemble de la population à la violence sexuelle par l'entremise des réseaux sociaux et des médias traditionnels. Ces approches permettront de rejoindre un plus grand nombre de personnes dans les régions éloignées.

Le ministère de la Justice Canada octroie un financement de 900?000 $ sur trois exercices financiers (2021-2024) et de 1?227?922 $ sur trois autres exercices (2024-2027) à l'Escale MadaVic via le volet axé sur les agressions sexuelles du Fonds d'aide aux victimes. Ce fonds permet d'offrir des ressources et des connaissances nécessaires aux survivants et survivantes pour favoriser l'accès à la justice, d'améliorer la capacité des fournisseurs de services, de favoriser l'établissement de réseaux d'aiguillage et de sensibiliser aux services offerts aux victimes et aux survivants et survivantes d'actes criminels, ainsi qu'aux membres de leur famille.

Fondée en 1988, l'Escale MadaVic est un organisme à but non lucratif qui offre une gamme de services de soutien aux personnes victimes de violence (conjugale, familiale et sexuelle) et à leurs enfants dans toute leur diversité, dans les comtés Madawaska et Victoria au Nouveau-Brunswick. Dans une approche centrée sur le trauma, les services comprennent une maison d'hébergement, un centre thérapeutique, d'aide et de soutien aux victimes et aux survivants et survivantes de violence sexuelle, des programmes d'approche, de deuxième étape et d'expression artistique, ainsi qu'une ligne d'écoute disponible 24 heures sur 24.

Citations

«?Le financement que nous annonçons aujourd'hui à l'Escale MadaVic contribuera à offrir un meilleur accès à la justice et aux services communautaires pour les victimes et les survivants et survivantes de violence sexuelle. Il soutiendra aussi nos efforts nationaux et provinciaux pour assurer la sécurité des communautés, protéger les victimes et les survivants et survivantes et tenir les contrevenants responsables de leurs actes.?»

L'honorable Arif Virani, C.P., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

«?Grâce à l'aide fédérale annoncée aujourd'hui, l'Escale MadaVic sera en mesure de mieux répondre aux besoins des victimes et des survivants et survivantes de violence sexuelle dans les comtés de Madawaska et de Victoria et de rejoindre un plus grand nombre de personnes dans ces régions. Le soutien offert par ce programme est essentiel pour faciliter l'accès à la justice aux victimes et aux survivants et survivantes, dont celles issues des communautés francophones qui sont en situation minoritaire au Nouveau-Brunswick.?»

René Arseneault

Député de la circonscription Madawaska???Restigouche

«?Depuis 2016, notre région est dotée d'un centre d'expertise en matière de violence à caractère sexuel subventionné par le ministère de Justice Canada avec le Fonds d'aide aux victimes. Le maintien du financement permet à l'Escale Madavic d'assurer une constance des trois volets de leur centre l'Éclipse, soit la sensibilisation, la coordination et l'intervention thérapeutique. Le personnel est certifié afin d'offrir des services primordiaux aux victimes et aux survivants et survivantes de violence sexuelle.?»

Charlotte Côté

Directrice générale de l'Escale MadaVic

Faits en bref

Le Fonds d'aide aux victimes fournit un financement au moyen de subventions et de contributions pour appuyer des projets et des activités qui visent à élaborer de nouvelles approches et faciliter l'accès à la justice et les services pour toutes les victimes d'actes criminels, avec une concentration particulière sur les besoins des victimes vulnérables d'actes criminels, notamment les victimes d'agression sexuelle.





C'est une priorité actuelle pour le ministère de la Justice de soutenir les activités destinées à améliorer les interventions du système de justice pénale à l'égard des victimes et des survivants et survivantes d'agression ou d'exploitation sexuelle, de favoriser leur accès à la justice, de rehausser leur confiance envers le système de justice et d'améliorer les services qui leur sont offerts.





soutenir les activités destinées à améliorer les interventions du système de justice pénale à l'égard des victimes et des survivants et survivantes d'agression ou d'exploitation sexuelle, de favoriser leur accès à la justice, de rehausser leur confiance envers le système de justice et d'améliorer les services qui leur sont offerts. La violence touche les personnes de tous les genres, de tous les âges, de toutes les religions, de toutes les cultures, de tous les groupes ethniques, de toutes les régions géographiques et de tous les milieux socioéconomiques.





De nombreuses personnes de partout au pays continuent d'être victimes de la violence chaque jour en raison de leur sexe, de leur expression ou identité de genre ou de leur identité présumée. Selon les données de Statistique Canada :



En 2019, les femmes vivant dans les régions rurales des provinces du Canada ont connu des taux de violence entre partenaires intimes (VPI) presque deux fois plus élevés que les femmes vivant dans les régions urbaines.



En 2018, 61 % des femmes autochtones étaient plus susceptibles de subir une forme de VPI au cours de leur vie que 44 % des femmes non autochtones.



Plus de 65 % des femmes LGB+ ayant déjà été dans une relation avec un partenaire intime avaient subi au moins un type de VPI depuis l'âge de 15 ans, soit nettement plus que 44 % des femmes hétérosexuelles.



Au Nouveau-Brunswick, 849 affaires d'agression sexuelle ont été déclarées par la police en 2022, ce qui représente une augmentation de 52 % par rapport à il y a cinq ans. Parmi celles-ci, les agressions de nature sexuelle portant atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime sont celles le plus souvent signalées. (Tableau 35-10-0177-01, 2023)



Liens connexes

