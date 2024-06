#WeTheWomen : une vision, une mission, un mouvement





Déclaration de Yasmine Sherif, directrice exécutive d'Education Cannot Wait, à l'occasion de la Journée internationale des femmes dans la diplomatie

NEW YORK, 24 juin 2024 /PRNewswire/ -- En tant que femme, avocate, mère, fonctionnaire et membre de #WeTheWomen, je célèbre la Journée internationale des femmes dans la diplomatie, avec l'espoir que notre commémoration se transforme en une action collective non seulement des femmes, mais aussi des hommes. Les femmes apportent vision, leadership et compassion dans tous les domaines de la vie. Nous sommes des pionnières, des rebelles qui défendent une cause et des bâtisseuses de paix. Nous contribuons à façonner un ordre mondial fondé sur les droits de l'humain et les valeurs universelles.

En avril, j'ai eu le plaisir et le privilège de rencontrer 30 leaders inspirantes dans le cadre de la campagne des Nations unies #WeTheWomen, mise en place par la ministre allemande de la Coopération économique et du Développement et la ministre norvégienne du Développement. Aujourd'hui, la vice-secrétaire générale des Nations unies et tant de dirigeantes fortes et empathiques, visionnaires et travailleuses, honorent également notre groupe de leur présence.

Nous partageons des intérêts et des idéaux communs en matière d'autonomisation des femmes, d'action humanitaire et de développement durable. Ce sont ces femmes qui ont brisé le plafond de verre et qui s'avancent courageusement pour protéger notre humanité commune du fléau de la guerre, de la violence et de la complaisance qui font dérailler nos efforts, et pour tenir les promesses énoncées dans la Charte des Nations unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et les objectifs de développement durable.

La vice-secrétaire générale des Nations unies, Amina J. Mohammed n'a pas d'égal. Sa capacité à influencer les esprits et à lancer des passerelles par la plus délicate des nuances diplomatiques est remarquable. Elle est également l'une des principales défenseures de l'éducation dans le monde. Comme elle le dit si bien : « Je suis inspirée par la nouvelle génération de leaders qui, face aux catastrophes, aux conflits et aux urgences sanitaires, donnent la priorité à leur éducation et utilisent leur tribune pour défendre le droit de toutes les filles et de toutes les jeunes femmes à une éducation de qualité ».

La ministre allemande de la Coopération économique et du Développement, Svenja Schulze , est une autre dirigeante empathique et audacieuse qui a contribué à placer le financement de l'éducation au sommet de l'agenda international. Son leadership a été essentiel pour faire d'Education Cannot Wait un fonds multilatéral mondial. « En réunissant les acteurs publics et privés de l'aide humanitaire et de la coopération au développement, l'ECW crée un pont entre l'action humanitaire à court terme et le développement à plus long terme », déclare Schulze.

La ministre norvégienne du Développement international, Anne Beathe Tvinnereim, continue d'avoir un impact positif sur le monde, en particulier dans le domaine de l'intégration des personnes handicapées et de l'éducation des filles. « L'éducation est essentielle pour mener une vie saine et productive. Nous devons veiller à ce que tous les enfants bénéficient d'une éducation de qualité, y compris les enfants touchés par des situations de crise et de conflit », déclare Tvinnereim. « Nous devons nous assurer que les enfants handicapés aient accès à une éducation de qualité et garantir la sécurité et la pertinence de leur participation. »

La ministre de l'Éducation générale et de l'Instruction du Sud-Soudan, Awut Deng Acuil, travaille sans relâche pour offrir aux filles et aux garçons du Sud-Soudan la sécurité, l'espoir et l'opportunité d'une éducation de qualité. Selon Deng : « Au niveau national, il y a plus de garçons que de filles dans tous les types d'écoles. L'un des écarts les plus importants se situe dans les écoles secondaires, où seulement 35 % des élèves inscrits sont des filles. Il faut faire davantage pour soutenir la scolarisation et le maintien des filles à l'école afin qu'elles achèvent leur cycle d'éducation et passent à des niveaux d'apprentissage plus élevés ».

Administratrice d'USAID, Samantha Power est à la tête de la plus grande agence bilatérale de développement au monde. « Nous nous réjouissons de poursuivre notre coopération afin d'accroître l'accès à l'éducation, d'améliorer les résultats de l'apprentissage et d'atteindre les élèves les plus marginalisés, en particulier les filles, les réfugiés, les communautés déplacées à l'intérieur du pays, les minorités sexuelles et de genre, ainsi que les enfants handicapés. Nous savons que lorsque l'accès à l'éducation est égal pour tous, les résultats sont clairs : une plus grande croissance économique, de meilleurs résultats en matière de santé, des démocraties plus fortes, des sociétés plus pacifiques et plus résilientes, et des enfants en meilleure santé et qui réussissent ».

Il n'est pas nécessaire d'être diplomate pour brandir un flambeau diplomatique. Le mois dernier, Melinda French Gates a annoncé qu'elle consacrerait un milliard de dollars à des causes féminines par l'intermédiaire de la Pivotal Philanthropies Foundation. Comme elle l'a déclaré dans son communiqué : « Pendant trop longtemps, le manque d'argent a contraint les organisations qui luttent pour les droits des femmes à adopter une position défensive, tandis que les ennemis du progrès jouaient l'attaque. Je veux contribuer à équilibrer la partie ».

Bien qu'il nous reste un long chemin à parcourir, nous n'en serions pas là sans les femmes qui ont ouvert la voie. Je pense à Eleanor Roosevelt et à son travail de pionnière dans l'élaboration de la Déclaration universelle des droits de l'humain. « L'un des meilleurs moyens d'asservir un peuple est de l'empêcher de s'instruire », a déclaré Roosevelt. « L'éducation est la pierre angulaire de la liberté. »

