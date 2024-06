CLOU dévoile une nouvelle solution de stockage d'énergie et signe de nombreux partenariats européens à l'occasion du salon ees Europe





MUNICH, Allemagne, 24 juin 2024 /PRNewswire/ -- Pour sa troisième participation au salon ees Europe, CLOU présente de nouvelles solutions et de nouveaux produits de stockage d'énergie qui aideront l'Europe à poursuivre sa transition vers l'énergie propre. Ces nouveautés comprennent la solution CLOU Engineering & Procurement Package (« EP Package »), sa première solution complète de stockage d'énergie, et l'Aqua-C2, un module de stockage d'énergie à haute densité. L'entreprise présentera également en avant-première son Aqua-C2.5, un conteneur de 20 pieds offrant une solution de plus de 5 MWh.

CLOU est un fournisseur de solutions de réseaux intelligents et de stockage d'énergie par batterie qui compte près de trente ans d'expérience dans le secteur mondial de l'électricité. La présence de CLOU à l'ees Europe 2024 est sa première participation au salon depuis son acquisition par le groupe Midea en 2023, ce qui a permis à l'entreprise de bénéficier de ressources et de réseaux renouvelés.

Dans un contexte de tensions géopolitiques accrues et d'effets de plus en plus graves du changement climatique, l'Europe est le chef de file mondial de la transformation des réseaux énergétiques, qui passent des combustibles fossiles aux énergies renouvelables et propres. L'événement annuel ees Europe présente les innovations en pleine évolution qui contribuent à la transformation des réseaux énergétiques et des centrales électriques, non seulement en Europe, mais aussi dans le monde entier.

« CLOU est fier de travailler avec ses partenaires mondiaux, dont de nombreux partenaires ici même en Allemagne, pour fournir de l'énergie propre à la vitesse et à l'échelle nécessaires pour réduire les impacts du changement climatique et améliorer la sécurité énergétique dans tous les pays où nous opérons », déclare Luca Tonini, CTO, CLOU.

Les nouvelles solutions de CLOU aideront les producteurs d'énergie propre de plusieurs manières.

Tout d'abord, l'offre EP est une solution complète qui couvre l'ensemble de la chaîne de valeur du BESS, y compris le bloc CC, le PCS, les transformateurs MT, les appareillages de commutation, l'EMS, le SCADA et les systèmes de gestion de l'exploitation. La solution couvre la conception du dimensionnement, la conception électrique, la conception de la communication, l'analyse financière et les accords de service à long terme, le tout au niveau du site. Le paquet EP est unique en ce sens qu'il couvre tout cela en une seule interface et offre des combinaisons de services flexibles pour répondre aux besoins spécifiques de chaque installation de production d'énergie.

En ce qui concerne les produits de stockage d'énergie, CLOU lance sa dernière unité de stockage, l'Aqua-C2. Par rapport à sa version précédente, l'Aqua-C2 présente une augmentation remarquable de 40 % de la densité énergétique au niveau du site et une augmentation de 35 % de l'énergie utilisable pendant la durée de vie. Ces améliorations s'accompagnent d'une meilleure tolérance environnementale aux conditions météorologiques extrêmes, d'une consommation auxiliaire réduite et d'une conception améliorée des systèmes de sécurité.

En outre, la société présentera en avant-première son Aqua-C2.5, une solution de plus de 5 MWh dans un conteneur HC de 20 pieds, équipée d'un PCS ou d'un convertisseur CC/CA. Ce système de stockage d'énergie à la pointe de la technologie permettra à CLOU d'utiliser les dernières technologies pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients.

CLOU signera également trois nouveaux partenariats d'ingénierie pendant le salon ees Europe avec PAX Solar, SunService EOOD et Ktistor Energy, afin de fournir des services et une assistance technique pour les projets BESS en Allemagne, en Bulgarie et en Grèce. Ces nouveaux partenariats pour CLOU en Europe contribueront à renforcer le développement de l'énergie propre dans la région tout en favorisant l'innovation et en créant de nouvelles opportunités d'emploi.

Charles Gao, Oversea Solution Director, CLOU Energy Storage Product Company, déclare : « Nous sommes fiers d'apporter notre dernière solution EP Package dans la centaine de pays où nous sommes présents et, surtout, ici même en Europe, où l'initiative en faveur d'une transformation de l'énergie propre est la plus forte. Cette année, le salon ees Europe nous offre une plateforme précieuse pour mettre en valeur notre présence internationale et collaborer avec des partenaires du monde entier, alors que nous nous efforçons de devenir un fournisseur de services énergétiques de classe mondiale ».

À propos de CLOU

CLOU Electronics Co., Ltd (CLOU) est une entreprise mondiale de haute technologie qui propose des équipements et des solutions de pointe pour les réseaux intelligents et les applications liées aux énergies renouvelables. Fondée en 1996, elle fait partie du groupe Midea, une entreprise figurant au classement Fortune Global 500. Les activités de CLOU couvrent plus de 100 pays à travers le monde et ont livré plus de 4 GWh de systèmes de stockage d'énergie d'ici à la fin de 2023. Pour en savoir plus : https://www.linkedin.com/company/clou-energy/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2446166/CLOU_Electronics_ees_Europe_2024.jpg

24 juin 2024 à 15:27

Communiqué envoyé leet diffusé par :