La State Grid Ningdong Power Supply Company : mise en service imminente de la station de transformation de 330 kV de Yunhai





Le 19 juin, avec le démarrage des travaux préliminaires de « première inspection » à la station de transformation de 330 kV de Yunhai par la State Grid Ningdong Power Supply Company, le projet est entré dans sa phase finale de réception et de correction des défauts. La construction du projet devrait être achevée d'ici la fin juin. À terme, cette réalisation ajoutera un nouvel "outil" puissant pour l'absorption des nouvelles énergies dans la région de Ningdong, améliorant la structure du réseau et augmentant la capacité et la sécurité de l'alimentation du réseau principal. Elle améliorera également de manière significative la capacité des zones avoisinantes à utiliser les nouvelles énergies, et soutiendra le développement du parc écologique de Ningdong, de la marque d'énergie verte de Ningxia et le développement durable à faible émission de carbone dans la région.

Il est rapporté que pour répondre à la croissance rapide des besoins de la base industrielle énergétique de Ningdong et pour augmenter la capacité d'approvisionnement en électricité de l'ouest de Ningdong, la station de transformation de 330 kV de Yunhai, dont les travaux ont commencé en avril 2023, est programmée pour entrer en fonctionnement en juin 2024. Pour garantir la mise en service à temps de la station, la State Grid Ningdong Power Supply Company, en collaboration avec l'entreprise en charge de la construction, a innové audacieusement dans les méthodes de construction, utilisant largement des composants préfabriqués en usine. Cette approche a non seulement réduit l'engagement en main-d'oeuvre, mais a également diminué les risques de construction, amélioré la qualité technique et réduit les délais de construction, tout en diminuant la pollution environnementale liée à l'utilisation du béton. La prochaine étape consistera à promouvoir activement la construction du projet pour assurer l'approvisionnement en électricité et la sécurité du réseau électrique de la région, contribuant ainsi à la mise en place d'une nouvelle architecture de réseau électrique centrée sur les énergies renouvelables.

24 juin 2024 à 13:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :