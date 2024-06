Starlight Investments élargit son portefeuille au Royaume-Uni avec l'acquisition d'une communauté de 232 appartements à louer à Dartford





TORONTO, 24 juin 2024 /PRNewswire/ -- Starlight Investments («Starlight»), une importante société mondiale d'investissement immobilier et de gestion d'actifs, a échangé sur une acquisition visant à acheter une communauté de sept bâtiments construits pour être loués («BTR») en cours de développement à Dartford, dans le Kent, auprès de Bellway London.

Cette communauté de 232 suites, qui sera achevée en trois phases, comprendra sept immeubles résidentiels de moyenne hauteur, 163 places de parking et une gamme de suites locatives haut de gamme, comprenant des studios, des appartements d'une chambre, de deux chambres et de trois chambres, qui seront tous entièrement meublés. Une fois le projet achevé, les résidents bénéficieront d'une gamme d'équipements de haute qualité et d'une terrasse de 2 000 mètres carrés sur le toit. L'acquisition porte également sur une unité commerciale de 3 500 pieds carrés située au sein du projet, qui sera utilisée à l'avenir comme espace d'agrément supplémentaire. La conception de la communauté donne la priorité à la durabilité avec une stratégie énergétique à faible émission de carbone et d'autres caractéristiques respectueuses de l'environnement. En outre, les résidents auront un accès direct à un grand parc adjacent, offrant de vastes espaces verts et des installations adaptées aux familles.

Située au centre, près de la rue principale et de la gare de Dartford, la communauté bénéficie d'un emplacement idéal pour les navetteurs qui se rendent à Londres et aux centres d'emploi environnants. Dartford, la ville la plus densément peuplée du Kent, devrait connaître une croissance considérable au cours de la prochaine décennie.

Cette transaction marque une nouvelle étape dans la plateforme européenne de gestion d'actifs résidentiels de Starlight, qui a été lancée l'année dernière en se concentrant sur le marché britannique des BTR. L'ajout de cette nouvelle communauté vient compléter les acquisitions réalisées à ce jour par la société à Manchester, Liverpool, Ashford et Leeds, et portera le portefeuille britannique de Starlight à plus de 1 250 suites, avec 1 500 suites supplémentaires en cours de développement.

«Nous sommes heureux d'établir la présence de Starlight à Dartford, une ville dotée d'un solide héritage et de connexions directes avec les principaux centres d'emploi régionaux», a déclaré Daniel Drimmer, fondateur et directeur général de Starlight Investments. «L'ajout de cette communauté s'inscrit dans le cadre de notre stratégie d'expansion au Royaume-Uni et témoigne de notre élan continu sur le marché dynamique et en pleine croissance des BTR au Royaume-Uni.»

À propos de Starlight Investments

Starlight Investments est une société d'investissement immobilier et de gestion d'actifs de premier plan à l'échelle mondiale, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 28 milliards de dollars canadiens. Propriétaire, promoteur et gestionnaire d'actifs privés de plus de 68 000 appartements multi-résidentiels et de plus de 7 millions de mètres carrés de locaux commerciaux, nous offrons une gamme de véhicules d'investissement dans le cadre de diverses stratégies immobilières. La mission de Starlight est d'équilibrer notre mandat avec une curiosité visionnaire afin de créer un impact positif pour les investisseurs et les communautés. Chez Starlight, nous investissons avec impact. Pour en savoir plus, consultez le site www.starlightinvest.com ou connectez-vous avec nous sur LinkedIn.

Contacts : Jonnie Milich, directeur, UK Residential, +44 -7930-373-945, [email protected] ; Leslie Veiner, directeur des opérations, Canada & UK Residential, +1-416-234-8444, [email protected] ; Talia Schwebel, vice-présidente, marketing et communications, +1-416-234-8444, [email protected].

