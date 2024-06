Airway Therapeutics récompensée par le 2024 ATS Whitsett Award pour le résumé des résultats positifs de la phase 1b de l'étude sur le zelpultide alfa administré aux nouveau-nés prématurés présentant un risque de dysplasie broncho-pulmonaire





Airway Therapeutics Inc., une société biopharmaceutique dédiée au développement d'une nouvelle classe de produits biologiques capables de briser le cycle des lésions et de l'inflammation chez les patients atteints de maladies respiratoires et inflammatoires, a annoncé aujourd'hui avoir reçu, de la part du Neonatal and Developing Lung Executive Committee, le Prix Whitsett des résumés les mieux notés dans le cadre de la conférence internationale 2024 de l'American Thoracic Society (ATS).

Le résumé récompensé est intitulé « Une étude randomisée en aveugle de phase 1b démontre l'innocuité et la tolérance du zelpultide alfa (rhSP-D) chez les nouveau-nés prématurés présentant un risque élevé de développement d'une dysplasie broncho-pulmonaire (DBP). » Trente-sept nourrissons prématurés âgés de 23 à 28 semaines et 6 jours ont été recrutés pour l'étude aux États-Unis et en Europe. Aucune toxicité limitant la dose n'a été observée tandis que des indications d'efficacité étaient observées.

Environ 2,5 millions de nouveau-nés grands prématurés dans le monde risquent de développer une DBP (dysplasie broncho-pulmonaire) à la suite de lésions pulmonaires causées par la ventilation mécanique et l'apport d'oxygène. Les bébés qui développent une DBP peuvent souffrir de complications à vie telles que l'asthme et la pneumonie, ainsi que de problèmes de croissance et de développement.

Le Prix Whitsett doit son nom au Dr Jeffrey A. Whitsett, directeur de la section de néonatologie, de biologie périnatale et pulmonaire du Children's Hospital Medical Center de Cincinnati. La Dr Raquel Arroyo, docteure en pharmacie et directrice des sciences cliniques d'Airway, a réceptionné le Prix en qualité d'auteure principale du résumé.

« Nous remercions les parents de ces patients fragiles qui participent à la première étude clinique sur le zelpultide alfa chez les grands prématurés, ainsi que les chercheurs et leurs équipes d'étude pour leur collaboration », a déclaré le Dr Marc Salzberg, PDG et médecin-chef d'Airway. « La Dr Arroyo est fière de recevoir le Prix Whitsett au nom des chercheurs et à titre de reconnaissance de sa précieuse contribution au développement du zelpultide alfa. Forts de la réussite de l'étude de phase 1b, nous prévoyons de lancer au 4e trimestre 2024 un essai pivot multinational qui recrutera plus de 300 prématurés âgés de 23 semaines à 27 semaines et 6 jours. »

L'essai pivot, qui débutera en Espagne et en Italie, sera une étude multicentrique, randomisée, en double aveugle et en groupes parallèles qui visera à évaluer l'efficacité du zelpultide alfa (administré par voie intra-trachéale) dans la prévention de la DBP par rapport à la thérapie standard (administration intra-trachéale d'air ambiant).

Le zelpultide alfa est une version recombinante de la SP-D humaine endogène, une protéine essentielle à la défense immunitaire des poumons qui réduit l'inflammation et l'infection tout en modulant les réponses immunitaires. Le produit biologique est administré par voie intra-trachéale pendant la ventilation mécanique. La FDA américaine et l'Agence européenne des médicaments ont accordé le statut de médicament orphelin au zelpultide alfa.

À propos de Airway Therapeutics

Airway Therapeutics est une société biopharmaceutique qui développe une nouvelle catégorie de produits biologiques visant à rompre le cycle des lésions et de l'inflammation chez les patients atteints de maladies respiratoires et inflammatoires, en commençant par les populations les plus vulnérables. La société fait progresser le zelpultide alfa, une protéine hSP-D humaine recombinante novatrice qui réduit l'inflammation et l'infection dans l'organisme tout en modulant la réponse immunitaire. Le zelpultide alfa est le premier candidat d'Airway en développement pour la prévention de la DBP chez les grands prématurés et pour le traitement du COVID/CAP chez les patients ventilés mécaniquement gravement malades.

24 juin 2024 à 12:05

