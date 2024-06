Verimatrix sera au rendez-vous des prochains évènements OWASP Lisbonne et San Francisco pour présenter sa plateforme de protection des applications mobiles





Verimatrix, (Euronext Paris : VMX, FR0010291245), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour sa participation à deux événements majeurs organisés par l'Open Worldwide Application Security Project (OWASP). La solution primée de sécurité des applications mobiles Verimatrix Extended Threat Defense (XTD) sera présentée lors des conférences suivantes :

OWASP Global AppSec Lisbonne 2024 - 24-28 juin 2024

Centre de congrès de Lisbonne - Lisbonne, Portugal

https://lisbon.globalappsec.org/



OWASP Global AppSec San Francisco 2024 - 23-27 septembre 2024

Hyatt Regency San Francisco - San Francisco, Californie

https://sf.globalappsec.org/

L'OWASP réunit les personnes chargées d'assurer la sécurité des applications ainsi que les entreprises associées et leurs utilisateurs. Les événements organisés par l'OWASP sont des rendez-vous incontournables pour sensibiliser sur la valeur et les avantages d'un déploiement proactif de protections pour les applications mobiles. Les solutions de sécurité pour applications mobiles Verimatrix XTD fournissent de façon simple et rapide à la fois un niveau élevé de protection, un système de monitoring et des mesures correctives indispensables aux développeurs d'applications pour lutter contre les menaces les plus récentes.

"En tant que membre de l'OWASP, sponsor diamant des rencontres de Lisbonne et sponsor argent des rencontres de San Francisco, Verimatrix est convaincue que les conférences OWASP offrent au secteur de l'industrie mobile de précieuses contributions", a déclaré Tom Powledge, Head of Cybersecurity Business de Verimatrix. "Nous sommes heureux de participer et d'exposer à ces conférences afin de partager les avancées apportées par Verimatrix XTD et ainsi accompagner les développeurs dans leurs efforts de mise en conformité avec les réglementations en vigueur, obstacles auxquels nombre d'entre eux sont confrontés lors du lancement et de la maintenance de leurs applications."

Verimatrix XTD est aujourd'hui la solution de cybersécurité de référence pour les organisations qui souhaitent protéger leurs applications Android contre la rétro-ingénierie et d'autres cyber-attaques et ce dans le cadre de réglementations strictes en matière de conformité. Verimatrix se distingue au sein de l'industrie par la diversité des options de déploiement qu'elle propose, notamment des solutions zero-code dans le cloud, des kits de développement sur site et un service sur mesure garantissant aux clients une mise en oeuvre efficace des défenses de cybersécurité dans les processus DevSecOps, ainsi que dans les processus d'intégration et de déploiement continus (CI/CD), un service particulièrement utile pour les entreprises dont les équipes de cybersécurité ou les compétences en matière de lutte contre les attaques d'applications mobiles sont limitées.

Verimatrix XTD protège les propriétaires d'applications mobiles contre un grand nombre de menaces telles que les attaques contre la chaîne d'approvisionnement, les superpositions d'écrans, le reconditionnement d'applications, les modifications ou altérations illicites, les attaques de type « man-in-the-device », et bien d'autres encore. Grâce à ses techniques avancées d'obfuscation, ainsi qu'à sa capacité de détection et de réponse aux menaces au moyen de l'IA/ML, Verimatrix XTD est une solution professionnelle unique sur le marché.

La suite de protection des applications Verimatrix XTD propose les solutions suivantes :

XTD Enterprise Suite

XTD Protect for Mobile (iOS and Android)

XTD Protect for Desktop and Embedded Applications (Windows, MacOS and Linux)

XTD Protect for Native Applications (C/C++)

XTD Key Shield (whitebox cryptography)

XTD Protect for Web Applications

XTD Managed Services

Pour plus d'informations sur Verimatrix XTD ou pour organiser une démonstration produit, visitez le site VerimatrixCybersecurity.com.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

24 juin 2024 à 11:50

