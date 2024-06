Les ministres provinciaux et territoriaux responsables de l'éducation se sont réunis en Ontario lors de la 112e réunion du CMEC





TORONTO, le 24 juin 2024 /CNW/ - Les ministres provinciaux et territoriaux responsables de l'éducation primaire-secondaire et postsecondaire se sont réunis à l'occasion de la 112e réunion du Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) [CMEC] à King City, Ontario, le 12 juin 2024, pour échanger sur des initiatives d'intérêt commun et des défis en éducation, notamment l'intelligence artificielle (IA), l'éducation autochtone et l'acquisition de compétences en adéquation avec les tendances émergentes du marché du travail.

La personne représentant l'Ontario prononce la déclaration de reconnaissance suivante : « Nous nous réunissons sur les territoires traditionnels des Wendats, des Haudenosaunee et des Anishinaabe, ainsi que sur le territoire du Traité no 13 de la Première Nation des Mississaugas de Credit. »

Les ministres ont échangé avec la personne représentant Compétences Canada, qui a fait part de ses réflexions sur les tendances dans les métiers spécialisés, en soulignant l'intersection dynamique de la technologie et de l'éducation.

Les ministres ont poursuivi leur discussion sur l'IA et ont examiné son potentiel dans le domaine de l'éducation. Le dialogue était axé sur les mesures prises dans chaque province et chaque territoire pour faire face à l'essor rapide des technologies d'IA et à leurs implications pour l'enseignement et l'apprentissage. Les ministres ont discuté de leurs défis respectifs et des possibilités d'un échange d'expertise dans ce domaine par l'entremise du CMEC pour veiller notamment à ce que les progrès technologiques rapides, comme l'IA, soient mis à profit afin d'assurer de meilleurs résultats d'apprentissage pour les élèves.

Une personne représentant le Centre canadien de protection de l'enfance a été invitée pour aborder la sécurité et la protection des enfants et des jeunes dans les espaces numériques, en s'attardant particulièrement sur les risques émergents en ligne et l'importance de prendre des mesures proactives et préventives.

Les ministres responsables de l'éducation primaire-secondaire ont quant à eux souligné le besoin d'assurer une éducation à la citoyenneté numérique pour faire en sorte que les élèves soient dotés des compétences dont ils ont besoin afin de penser de façon critique et d'échanger de façon responsable des renseignements et des connaissances, que ce soit en ligne ou dans la vie réelle. Les ministres ont insisté sur le fait que l'éducation à la citoyenneté numérique sert à promouvoir des valeurs démocratiques et l'engagement civique dans un monde de plus en plus connecté.

Une discussion a été menée sur les efforts déployés pour améliorer le rendement des élèves grâce au renforcement des compétences en littératie et en numératie, en s'appuyant sur les derniers résultats du Programme pour le suivi des acquis des élèves (PISA) et en se concentrant sur le recensement des pratiques efficaces pour renforcer les compétences fondamentales dans l'ensemble des provinces et des territoires.

Dans le cadre du Plan du CMEC pour l'éducation autochtone, 2023-2027, les ministres ont échangé sur des initiatives en cours dans leur province ou territoire afin de faire avancer la vérité et la réconciliation au Canada.

Les ministres responsables de l'éducation postsecondaire ont discuté de la viabilité financière du secteur postsecondaire, les établissements étant aux prises avec des pressions financières croissantes dans une économie en pleine mutation. Les ministres ont échangé des renseignements sur des investissements stratégiques, le financement et les cadres de reddition de comptes.

Les ministres responsables de l'éducation postsecondaire ont aussi discuté des répercussions des changements récents qu'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a apportés au Programme des étudiants étrangers sans égard pour les préoccupations des provinces et des territoires. Les ministres ont convenu qu'une plus grande collaboration est nécessaire afin de tenir compte des responsabilités et des compétences des gouvernements provinciaux et territoriaux. Ils exhortent en outre le gouvernement fédéral à revoir son approche relativement au cadre des établissements reconnus et à s'engager à mener des consultations sérieuses avec les provinces et les territoires, avant de mettre en place d'autres politiques d'immigration qui auront une incidence directe sur l'éducation. Les ministres ont discuté du plafond du nombre d'étudiantes et étudiants internationaux et ont évoqué le souhait qu'il ne soit pas réduit en 2025. Par ailleurs, les ministres soulignent l'importance pour les provinces et les territoires de diriger les discussions concernant leurs propres besoins en matière de main-d'oeuvre. Les ministres se sont accordés pour dire qu'il sera essentiel que le gouvernement fédéral fournisse des données régulières et actuelles sur le traitement des demandes des étudiantes et étudiants internationaux pour permettre la prise de décisions éclairées fondées sur des faits probants.

