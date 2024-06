CI Financial ouvre les marchés pour souligner le 30e anniversaire de son inscription en bourse





TORONTO, le 24 juin 2024 /CNW/ - Kurt MacAlpine, chef de la direction, et d'autres représentants de CI Financial Corp. (« CI Financial »; TSX : CIX) se sont joints à Loui Anastasopoulos, chef de la direction, Bourse de Toronto (« TSX »), pour ouvrir les marchés et souligner le trentième anniversaire du premier appel public à l'épargne de CI, dont le titre a été inscrit à la cote de la TSX en juin 1994.

Depuis ses débuts à titre de petite société de fonds communs de placement, CI Financial est devenue une société mondiale diversifiée de gestion d'actifs et de patrimoine, présente au Canada, aux États-Unis et en Australie. CI Financial, qui propose à ses clients une vaste gamme de produits de placement, s'appuie sur les compétences de gestionnaires de portefeuille de calibre mondial et sur une offre complète de services en matière de planification du patrimoine. Les actifs sous gestion, administration et conseil de CI Financial s'élèvent à environ 482,2 milliards de dollars (au 31 mai 2024).

