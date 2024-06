/R E P R I S E -- BAnQ lance la série Web La Trame sonore du Québec - Découvrez la petite histoire qui se cache derrière certaines des plus grandes chansons québécoises/





MONTRÉAL, le 12 juin 2024 /CNW/ - Juste à temps pour la Fête nationale, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) vous en met plein les yeux et les oreilles avec les premières capsules vidéo de la série Web La Trame sonore du Québec.

La Trame sonore du Québec, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de chansons marquantes du Québec qui se dévoilent dans de courtes vidéos diffusées en exclusivité sur le site Web de BAnQ. Quelle est la signification des paroles de cet air bien connu? Dans quel contexte cette oeuvre a-t-elle été créée? Quel effet cette chanson a-t-elle eu sur les gens du Québec de toutes les époques? Voyez des extraits d'entrevues inédites avec les artistes ou avec leurs proches. Découvrez les secrets et les anecdotes qui se cachent derrière ces classiques de la chanson.

Les fonds et les collections de BAnQ au service de la série

Les riches collections patrimoniales et les fonds d'archives de BAnQ vous plongeront dans l'ambiance visuelle et sonore de l'époque où chaque chanson a été créée. Textes de chansons manuscrites, photos, articles de journaux et archives en tout genre : en moyenne, 50 documents patrimoniaux sont dévoilés dans chaque vidéo! Tous les éléments sont rassemblés pour mettre en valeur ces fleurons culturels qui ont traversé le temps et lient durablement les générations.

Visionnez dès maintenant les 8 premières vidéos. Vous les trouverez sur la page Web de la Trame sonore du Québec et sur la chaîne YouTube de BAnQ :

Aimons-nous, Yvon Deschamps

C'est dans les chansons, Jean Lapointe

Un amour qui ne veut pas mourir, Renée Martel

Renée Martel L'âme à la tendresse, Pauline Julien

La vie d'factrie, Clémence DesRochers

Clémence DesRochers Mes blues passent pu dans' porte, Offenbach

Offenbach Mille après mille, Willie Lamothe

Quand les hommes vivront d'amour, Raymond Lévesque

Pas moins de 50 capsules composeront cette série. Les 50 chansons ont été choisies au moyen d'un sondage effectué par la firme BIP Recherche auprès de 1100 personnes. Restez à l'affût, d'autres vidéos seront dévoilées graduellement au cours des prochains mois.

La Trame sonore du Québec est un projet de BAnQ produit par URBANIA et réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Félix B. Desfossés, journaliste spécialisé en histoire de la musique au Québec, a créé les textes de la série en plus d'en être le narrateur.

Citation

Avec cette série Web d'envergure, BAnQ est fière d'offrir des contenus créatifs et accrocheurs qui donnent le goût de la musique d'ici en montrant de façon actuelle ses ancrages et ses héritages. L'originalité des capsules repose principalement sur les témoignages inédits et le feu d'artifice de photos historiques qu'on peut y voir. À l'approche de la Fête nationale et en tout temps, rassemblons-nous autour de nos artistes et de nos chansons : elles ont le pouvoir d'inspirer tous les possibles!

Marie Grégoire, présidente-directrice générale de BAnQ

Dansez sur les airs de la Trame le 24 juin au parc Maisonneuve!

Serez-vous à la Fête nationale à Montréal, au parc Maisonneuve, le 24 juin? L'animateur de la soirée, Pierre-Yves Lord, s'inspirera de la Trame sonore du Québec pour son DJ set endiablé. De 22 h 30 à 23 h 15, Monsieur PY vous invite à danser : il livrera une performance unique en remixant des extraits de grandes chansons québécoises. Sa prestation musicale sera illustrée par des images d'archives de BAnQ. Une expérience audiovisuelle originale qui vous mettra le coeur en fête!

Au sujet de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) offre à toute la population du Québec des milieux stimulants pour découvrir et apprendre toute la vie, et ce, gratuitement.

En ligne comme dans ses 12 édifices répartis sur le territoire, elle rassemble et partage l'histoire et la culture du Québec tout en ouvrant des horizons sur le savoir du monde entier. Des millions de trésors (livres, revues et journaux, films, musique, images, archives, etc.) y sont accessibles à tous et conservés précieusement pour les générations futures. banq.qc.ca

