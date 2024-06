Hisense renforce l'ambiance de l'UEFA EURO 2024tm avec des zones de supporters immersives





QINGDAO, Chine, 24 juin 2024 /PRNewswire/ -- Hisense, une marque mondiale d'électroménager et d'électronique grand public, fête son troisième partenariat successif avec l'UEFA European Championshiptm tout en organisant une série d'activités hors ligne d'engagement des fans en faisant la démonstration de sa technologie d'affichage à travers des expériences de visionnage haut de gamme pour les fans du monde entier.

Alors que la fièvre de l'UEFA EURO 2024tm monte, les passionnés de football du monde entier se plongent dans l'effervescence du tournoi. Hisense est en première ligne pour susciter cet enthousiasme, ayant officiellement lancé une série d'activités sur place à l'intention des fans. Il s'agit notamment de la tournée « BEYOND GLORY », de la Fan Zone, de la campagne de peintures murales « BEYOND GLORY » et des zones d'affichage commercial, qui contribuent toutes à créer une atmosphère dynamique et attrayante dans les villes hôtes du tournoi.

En créant une expérience basée sur des scénarios pour ses appareils ménagers, Hisense a mis en place des « Fan Zones Hisense » à Berlin et à Munich. Ces zones présentent des produits et des jeux interactifs, notamment le laboratoire d'entraînement Hisense, la défense des poteaux de but, les pas de danse de la samba et le baby-foot. Ces activités de fans incarnent la détermination de Hisense à « ne jamais se contenter de la deuxième place au niveau mondial ».

Les visiteurs peuvent également découvrir le téléviseur Hisense ULED TV U7N, le téléviseur officiel de l'UEFA EURO 2024tm au sein des Fan Zones. Pour une expérience sportive vraiment étonnante, la Mini LED offre l'élégance d'une véritable obscurité et d'une luminosité stellaire avec un spectre étendu qui intensifie chaque teinte. Le mode Auto Low Latency et le taux de rafraîchissement variable de 144 Hz permettent de suivre les actions les plus intenses.

Les activités d'Hisense à l'intention des fans améliorent non seulement l'expérience visuelle de l'EURO 2024tm, mais soulignent également la technologie de pointe de l'entreprise et son engagement à fournir des solutions d'affichage de premier plan. Selon Omdia, Hisense s'est classé numéro 2 mondial pour les expéditions de téléviseurs et numéro 1 pour les téléviseurs de 100 pouces en 2023 et au premier trimestre 2024. Sur le marché européen, au coeur du Championnat d'Europe de l'UEFAtm, les livraisons de téléviseurs Hisense ont augmenté de 35,9 % au premier trimestre de cette année, dépassant ainsi les performances du secteur.

À propos d'Hisense

Hisense est un leader mondial en matière d'appareils électroménagers et de l'électronique grand public, et un partenaire officiel de l'EURO 2024tm de l'UEFA. Selon Omdia, Hisense s'est classé numéro 2 mondial pour les expéditions de téléviseurs et numéro 1 pour les téléviseurs de 100 pouces en 2023 et au premier trimestre 2024. L'entreprise a rapidement étendu sa présence dans plus de 160 pays et se spécialise dans les biens multimédia, les appareils électroménagers et les technologies de l'information intelligentes.

