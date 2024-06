Déclaration commune des ministres St-Onge et Rodriguez à l'occasion de la Fête nationale du Québec





L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, et l'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec, soulignent la Fête nationale du Québec.

OTTAWA, ON, le 24 juin 2024 /CNW/ - L'honorable Pascale St-Onge, ministre de Patrimoine canadien, et l'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec, ont fait la déclaration suivante à l'occasion de la Fête nationale du Québec :

« Joyeuse Fête nationale à tous les Québécois et Québécoises!

Cette journée est l'occasion de célébrer l'histoire, le patrimoine, les traditions et les valeurs de liberté, de tolérance et de solidarité du Québec. C'est aussi un moment pour reconnaître l'apport des peuples autochtones et des communautés multiculturelles à la richesse et à la diversité du paysage québécois.

Nous sommes fiers de souligner le rôle important joué par la population québécoise et tous les francophones et francophiles du Canada, qui ont contribué à l'épanouissement du français, ici et dans le monde. Le 24 juin, jour de la Saint-Jean-Baptiste, nous célébrons ensemble notre belle et précieuse langue française, ainsi que notre culture unique.

Profitez de cette journée pour célébrer au sein de votre communauté et afficher votre fierté québécoise.

Bonne Fête nationale du Québec à tout le monde! »

SOURCE Patrimoine canadien

24 juin 2024 à 10:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :