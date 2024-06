Porter Airlines est la meilleure compagnie aérienne régionale en Amérique du Nord





Porter Airlines a été nommée Meilleure compagnie aérienne régionale en Amérique du Nord dans le cadre des World Airline Awards 2024 de Skytrax.

Pour sélectionner les lauréats, plus de 100 pays participent au plus important sondage au monde sur la satisfaction des passagers des compagnies aériennes. Cette année, la cérémonie de remise a eu lieu à Londres, en Angleterre.

« Porter redéfinit le transport aérien depuis 17 ans. Alors que notre réseau prend rapidement de l'expansion en Amérique du Nord, nous offrons aux voyageurs en classe économique une expérience globale qui n'existe chez aucun autre transporteur, comme de la bière et du vin servis gratuitement dans de vrais verres, une sélection de collations haut de gamme gratuites, des repas frais de grande qualité et une connexion Wi-Fi gratuite pour tous les passagers », a déclaré Michael Deluce, chef de la direction de Porter Airlines. « Nous comprenons également qu'un produit de qualité doit être accompagné d'un service inégalé et d'un accueil chaleureux. Ce prix prestigieux témoigne de l'engagement inébranlable des membres de notre équipe envers tous nos passagers. »

Porter continue de surpasser la définition du transport aérien économique en Amérique du Nord en mettant l'accent sur une expérience supérieure en classe économique. Cela comprend une configuration deux par deux sur chaque aéronef, qui garantit l'absence de sièges du milieu. Le service régional distinct mis sur pied par Porter depuis 2006 constitue le fondement de cette norme dans un réseau qui s'étend maintenant partout en Amérique du Nord.

Au cours des 18 derniers mois, notre compagnie aérienne a :

embauché plus de 2 000 nouveaux membres au sein de l'équipe;

reçu 35 nouveaux Embraer E195-E2;

vu les effectifs totaux de sa flotte atteindre 64 aéronefs, y compris 29 Dash 8-400;

annoncé des dizaines de nouveaux itinéraires et 20 nouvelles destinations.

Au Canada, notre compagnie aérienne offre désormais des vols vers l'Ouest jusqu'à Victoria et vers l'Est jusqu'à St. John's. Nous renforçons également notre présence aux États-Unis avec cinq destinations en Floride, ainsi que Los Angeles, San Francisco et Las Vegas. Un itinéraire sera aussi inauguré vers Phénix cet hiver.

Skytrax a ajouté la catégorie Meilleure compagnie aérienne régionale en Amérique du Nord en 2014. Porter est l'un des trois seuls transporteurs en Amérique du Nord à être admissibles au classement 4 étoiles officiel de Skytrax, qui reconnaît les compagnies aériennes offrant un service global de qualité.

Pour en savoir plus sur les plans de croissance de Porter, visitez www.flyporter.com/fr-ca/.

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

24 juin 2024 à 10:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :