Walmart Canada a amassé 7 millions de dollars lors de sa 30e campagne annuelle du printemps pour assurer le progrès dans les hôpitaux pour enfants du Canada.

MISSISSAUGA, ON, le 24 juin 2024 /CNW/ - La collecte de fonds annuelle du printemps de Walmart Canada, qui vient en soutien au Children's Miracle Network, a permis d'amasser sept millions de dollars pour les hôpitaux pour enfants du Canada. Cette campagne, qui s'est tenue du 9 mai au 2 juin, reflète la générosité remarquable des associés et des clients de Walmart.

Les fonds amassés sont essentiels pour répondre aux besoins des hôpitaux pour enfants, soutenir les initiatives en recherche et en équipement servant à sauver des vies ainsi que créer des environnements propices à la guérison. Walmart a démarré la campagne en faisant un don d'un million de dollars.

La campagne du printemps, combinée aux efforts de collecte de fonds en cours, a franchi une étape remarquable avec plus de 220 millions de dollars amassés pour soutenir les hôpitaux pour enfants et pour transformer la vie des enfants et de leurs familles.

« Alors que nous célébrons 30 ans de soutien indéfectible, nous félicitons les associés et les clients de Walmart pour leur incroyable dévouement à la santé et au bien-être des enfants du Canada », a déclaré Adam Starkman, président et chef de la direction, Les fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada. « Leur engagement de longue date fait vraiment une différence dans les hôpitaux pour enfants partout au Canada et dans la vie de tant de familles. »

« Depuis 30 ans, nos associés et nos clients jouent un rôle important en aidant les enfants à vivre mieux grâce à notre travail avec le Children's Miracle Network », a déclaré Rob Nicol, vice-président des communications et des affaires corporatives, Walmart Canada. « Nous sommes reconnaissants de leur engagement inébranlable et de leur grande générosité alors que nous célébrons une autre campagne réussie. »

La campagne de cette année a puisé dans l'histoire de patients soutenus par des donateurs. La vie de Claire, la championne de l'Hôpital pour enfants de l'Alberta, a été changée par la technologie fondée sur l'interface cerveau/ordinateur rendue possible grâce à la générosité de donateurs. Pour en apprendre plus sur l'histoire de Claire, veuillez cliquer ici.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et sert 1,5 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité par plus de 1,5 million de clients chaque jour. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et depuis 1994, la Compagnie a amassé et remis plus de 750 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Des renseignements supplémentaires se trouvent à walmartcanada.ca et sur les médias sociaux de Walmart Canada : Facebook, X (anciennement Twitter), Instagram et LinkedIn.

À propos de Children's Miracle Network Le Children's Miracle NetworkMD amasse des fonds pour 170 hôpitaux membres, dont 13 sont situés au Canada. Chaque don reste dans la collectivité afin de soutenir les traitements et les services essentiels, l'achat d'équipement médical et le soutien à la recherche pédiatrique. Les divers partenaires et programmes de collectes de fonds soutiennent notre mission de sauver et d'améliorer la vie du plus grand nombre d'enfants possible. Visitez le site Web?de Children's Miracle Network pour en apprendre plus au sujet de la cause. Au Canada, Children's Miracle Network est géré par les Fondations d'hôpitaux pour enfants du CanadaMD.

