Hisense allume la passion du football avec la campagne « Beyond Glory » de l'UEFA EURO 2024tm





QINGDAO, Chine, 24 juin 2024 /PRNewswire/ -- Alors que le tournoi de l'UEFA EURO 2024tm entre dans sa deuxième semaine, Hisense, une grande marque mondiale d'électroménager et d'électronique grand public, continue d'alimenter l'enthousiasme avec sa campagne électrisante « Beyond Glory » de l'UEFA EURO 2024tm, solidifiant ainsi sa position de marque qui se connecte avec les fans du monde entier.

La campagne s'articule autour du principe de la poursuite incessante de l'excellence, en harmonie avec les fans de football du monde entier et en démontrant l'engagement d'Hisense en matière d'innovation et de qualité. La vitrine commerciale captivante d'Hisense au stade olympique de Berlin témoigne de ces engagements. L'exposition met en évidence les produits Hero d'Hisense, notamment les téléviseurs ULED et les téléviseurs laser, qui incarnent l'engagement de la marque en faveur d'une technologie de pointe et d'une expérience utilisateur exceptionnelle.

La campagne « Beyond Glory » va bien au-delà du stade olympique de Berlin et touche les fans de football dans 30 marchés, dont l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne et d'autres encore. Grâce à une série d'activités stimulantes, Hisense capte l'attention des fans et les plonge dans toutes les émotions du tournoi.

Le slogan « Never Settle for No. 2 Globally » s'affiche tout au long de l'EURO 2024tm, faisant écho à l'engagement inébranlable d'Hisense en faveur du développement continu et de l'innovation technologique. L'engagement d'Hisense est évident, comme en témoigne sa remarquable réussite, qui lui a permis d'occuper la deuxième place dans les livraisons mondiales de téléviseurs deux années d'affilée. La part de l'entreprise dans les livraisons mondiales de téléviseurs au premier trimestre 2024 s'élève à 13,6 %, avec une part de 12,1 % dans les recettes des livraisons mondiales. En outre, Hisense occupe la première place pour les téléviseurs de 100 pouces et les téléviseurs laser, à la fois en 2023 et au premier trimestre 2024.

Hisense peut se targuer d'une riche histoire de campagnes marketing réussies autour de grands événements sportifs, notamment son parrainage du Championnat d'Europe de l'UEFAtm, offrant une plateforme importante pour présenter ses produits et sa technologie à un public mondial et se connecter avec les passionnés de football en démontrant le dévouement de l'entreprise à l'innovation, à la qualité et à l'engagement des fans.

À propos d'Hisense

Hisense est une grande marque mondiale d'électroménager et d'électronique grand public et le partenaire officiel de l'UEFA EURO 2024tm. Selon Omdia, Hisense s'est classé numéro 2 mondial pour les expéditions de téléviseurs et numéro 1 pour les téléviseurs de 100 pouces en 2023 et au premier trimestre 2024. L'entreprise a rapidement étendu sa présence dans plus de 160 pays et se spécialise dans les biens multimédia, les appareils électroménagers et les technologies de l'information intelligentes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2445595/Commercial_Display_Area_Berlin_Olympic_Stadium.jpg

24 juin 2024 à 09:32

Communiqué envoyé leet diffusé par :