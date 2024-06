Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste





OTTAWA, ON, le 24 juin 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste :

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste, nous nous joignons aux communautés francophones et aux francophiles du Canada pour célébrer la culture, les traditions et les contributions des francophones partout au pays.

« Chaque année, d'un océan à l'autre, familles et amis se rassemblent à la Saint-Jean-Baptiste pour rendre hommage au patrimoine francophone du Québec et du Canada tout entier, qui est une source de fierté au coeur de notre identité nationale et de notre histoire.

« Le gouvernement du Canada poursuit ses efforts pour protéger et faire rayonner notre belle langue française. C'est pourquoi, dans le Budget 2024, nous continuons d'appuyer la mise en oeuvre d'une loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada. Cette modernisation législative vise à renforcer l'utilisation du français en améliorant l'accès aux possibilités d'apprentissage, en protégeant les institutions des communautés de langue officielle en situation minoritaire et en promouvant la langue française au Canada et sur la scène internationale.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite une bonne Saint-Jean-Baptiste à tous ceux qui la célèbrent. J'encourage vivement les Canadiens à participer aux activités qui se déroulent dans leur communauté pour souligner cette occasion. Ensemble, continuons de fortifier nos communautés francophones pour bâtir un Canada meilleur et plus inclusif. »

24 juin 2024 à 09:30

