Vans prend le contrôle de Paris pendant une semaine avec une fête spectaculaire alliant planche à roulettes, art et musique au Sacré-Coeur





De AVE 2.0 à OTW By Vans, Vans célèbre la culture de la planche à roulettes

LOS ANGELES, 24 juin 2024 /CNW/ - Hier soir, le vendredi 21 juin, la prise de contrôle de Paris par Vans pendant une semaine a atteint son point culminant avec une fête alliant l'énergie de la Semaine de la mode de Paris, de la Go Skateboarding Day et de la Fête de la Musique, à une échelle épique.

Accueillant les communautés de planche à roulettes, de vêtements de rue, de mode, d'art et de divertissement de Paris et au-delà, l'événement OTW by Vans Checkered Future comprenait une installation monumentale sur la colline de Montmartre, sous la basilique du Sacré-Coeur.

Conçue par OTW by Vans en partenariat avec PLAYLAB, INC. et California Skateparks, l'installation a accueilli une exposition de planches à roulettes en direct rendant hommage à l'art non conventionnel dérivé de la culture de la planche. L'équipe mondiale de Vans, dont Efron Danzig, Curren Caples, Mami Tezuka, Tania Cruz, Elijah Berle, Diego Todd, Martino Cattaneo, Stafhon Boca, Anthony Van Engelen, Rowan Zorilla, Hugo Westrelin et Willow Voges Fernandes, a été présente à l'installation tout au long de la soirée. Au sommet de la butte de Montmartre, une plateforme de DJ en damier surplombant Paris a accueilli des performances de Kaytranada, Venus X, Busy P et Tatyana Jane, ainsi que d'un DJ tête d'affiche de JUSTICE.

Aux côtés de Drieke Leenknegt, directeur du marketing mondial de Vans, d'Ian Ginoza, vice-président, directeur de la création d'OTW by Vans, et de Steve Van Doren, ambassadeur de Vans et fils du fondateur, les invités comprenaient Emily Ratajkowski, Paloma Elsesser, Dev Hynes, Bella Poarch, Meadow Walker, Omar Apollo, Jonathan Anderson, Danielle Haim, Fai Khadra, Haze Khadra, Christina Paik, Kim Shui, Moses Sumney, Malick Bodian, Haider Ackermann, Ross Lynch, Devyn Garcia, Yumi Nootenboom, Alva Claire, Rocky Xu, Benji B, Pierce Abernathy, Mike Eckhaus et Sam Richardson.

Donnant vie à l'approche perturbatrice d'OTW by Vans, l'expression la plus ambitieuse de la conception et des expériences de produits Vans, l'événement du Sacré-Coeur s'appuie sur les récentes expériences d'OTW, dont une installation de planches à roulettes, conçue par PLAYLAB, INC., en collaboration avec Sterling Ruby, pendant le Frieze Los Angeles.

Plus tôt cette semaine à Paris, Vans a organisé une compétition le mardi 18 juin, en l'honneur du pionnier de la planche à roulettes Anthony Van Engelen et de son impact sur la progression de la conception des chaussures avec le lancement de l'AVE 2.0. Elle a été suivie par l'ouverture présentée par Atiba Jefferson, conservateur de la marque Vans et photographe légendaire : Exposition de photographies de planches à roulettes, en partenariat avec Architecture c/o Virgil Abloh, le mercredi 19 juin. Ces moments, qui se terminent par OTW by Vans Checkered Future, ouvrent la voie à une nouvelle approche de narration qui sera lancée en juillet.

Voix dignes de mention

« Nous avons usé des tonnes de chaussures blanches Vans au fil des ans, il était temps d'en avoir de nouvelles. »

- JUSTICE

« Nous vivons et faisons de la musique dans le 18e arrondissement; il est incroyable que Vans prenne le contrôle du parc le plus emblématique de notre ville! Nous sommes très heureux de l'expérience DJ de la Fête de la musique de la Go Skateboarding Day. Vans rassemble les gens avec style, en alliant planche à roulettes, musique et art. » - Busy P

« Faire de la planche à roulettes dans une grande fête est toujours un bon moment, mais ça c'est le summum. » - Curren Caples,

Athlète Vans

« OTW continue de rehausser et de bouleverser notre façon de concevoir la planche à roulettes dans le contexte de moments culturels clés. De la musique à l'installation de planches à roulettes, en passant par ce lieu emblématique, OTW incarne notre but, notre esprit et notre attitude enracinés dans la planche à roulettes. »

- Ian Ginoza, vice-président, directeur de la création, OTW by Vans

« Plus de 50 ans d'événements Vans, et ce moment est l'un des meilleurs. « La planche à roulettes, nos athlètes et notre communauté réunis en ce lieu spécial font partie des livres d'histoire. »

- Steve Van Doren, ambassadeur Vans et fils du fondateur

