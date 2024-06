Nextatlas dévoile Generate Suite : Les meilleurs agents d'intelligence artificielle pour les études de marché et l'innovation





TURIN, Italie, 24 juin 2024 /PRNewswire/ -- Nextatlas est fier d'annoncer le lancement de Generate Suite, une IA conversationnelle avancée conçue pour révolutionner les études de marché. Cet outil de pointe permet aux entreprises d'exploiter l'IA afin d'obtenir des informations détaillées sur les tendances du marché, les comportements des consommateurs et les scénarios d'innovation.



Depuis 2012, Nextatlas a été un pionnier dans l'utilisation de la technologie pour analyser les données des réseaux sociaux, le contenu en ligne de centaines de milliers d'utilisateurs précoces et d'innovateurs et d'autres sources pour identifier et suivre en permanence les tendances émergentes et l'évolution des comportements des consommateurs. Generate Suite intègre cette analyse robuste avec la technologie d'IA générative de GPT-4o, offrant aux entreprises une capacité inégalée à visualiser les marchés futurs et à comprendre le comportement des consommateurs instantanément. En dialoguant avec Generate, les utilisateurs peuvent rapidement identifier les bases de la recherche, tester des hypothèses et comprendre les besoins des utilisateurs finaux.

Generate Suite se distingue des compagnons de chat habituels en offrant une suite d'agents d'intelligence artificielle spécialisés, marquant ainsi une avancée significative dans les capacités d'étude de marché. Ces systèmes autonomes rationalisent les tâches traditionnellement fastidieuses, permettant aux entreprises d'atteindre leurs objectifs en matière d'études de marché et de planification stratégique avec une efficacité sans précédent. Les agents de Generate Suite, tels que Persona Generator Agent et Sentiment Pulse Agent, fournissent des flux de travail entièrement automatisés qui répondent aux besoins essentiels des études de marché.

Luca Morena, PDG de Nextatlas, a fait part de son enthousiasme à propos de ce lancement : « L'IA n'est pas seulement en train d'évoluer, elle change fondamentalement la façon dont nous prévoyons et agissons sur les tendances. Avec Generate Suite, nous avons exploité l'IA générative pour booster notre analyse de données en temps réel, en créant une suite d'agents stratégiques IA qui sont simplement révolutionnaires. Ces outils ne se contentent pas d'analyser les tendances, ils les anticipent, offrant aux entreprises les informations nécessaires pour agir rapidement et intelligemment. Grâce à la plateforme Nextatlas, Generate Suite est en passe de devenir un allié indispensable pour naviguer dans les dynamiques rapides du marché ».

Pour découvrir la puissance des études de marché pilotées par l'IA, Nextatlas offre un essai gratuit de 3 jours de Generate Suite. Allez sur https://generate.nextatlas.com pour plus de renseignements.

À propos de Nextatlas :

Nextatlas est une entreprise leader dans la prévision des tendances qui a été à l'avant-garde de l'évolution du secteur grâce à ses solutions innovantes alimentées par l'IA. La plateforme Nextatlas s'appuie sur les connaissances des innovateurs et des pionniers, en utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle uniques pour suivre et analyser en permanence les données provenant des réseaux sociaux, des actualités et d'autres sources. Les marques peuvent ainsi se faire une idée des tendances émergentes et des changements de comportement des consommateurs, ce qui facilite la prise de décisions éclairées en matière d'innovation, de développement de produits et de stratégies de marketing.

Pour plus d'informations, consultez le site www.nextatlas.com.

Contacts avec les médias : Luigi Garella, [email protected]

24 juin 2024 à 09:00

