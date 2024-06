Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Fête nationale du Québec





OTTAWA, ON, le 24 juin 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Fête nationale du Québec :

« Aujourd'hui, à l'occasion de la 190e édition de la Fête nationale du Québec, je me joins aux Québécois pour célébrer la richesse de l'histoire, du patrimoine et de la dynamique culturelle de la Belle Province.

« Tous les Québécois peuvent être fiers du rayonnement de leur province au sein du Canada et à travers le monde. Génération après génération, la langue française et la culture francophone continuent de façonner l'identité des Canadiens de tous horizons. C'est pourquoi nous poursuivons sans relâche nos efforts pour contribuer à leur vitalité partout au pays, notamment au moyen du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028. Notre Plan met en oeuvre un éventail de mesures ambitieuses pour contribuer à atteindre l'égalité réelle des deux langues officielles au Canada, renforcer l'immigration francophone et favoriser l'épanouissement des communautés francophones en situation minoritaire d'un océan à l'autre, en plus de continuer à protéger et promouvoir le français au sein du Québec.

« Cette année, la Fête nationale du Québec est placée sous le thème "Retrouvons-nous à la belle étoile". Elle invite tous les Québécois à se rassembler et à briller ensemble, tout autant que les constellations qui ont vu leur nation prospérer. J'encourage tous les Québécois, et tous les Canadiens, à prendre part aux festivités qui mettront en valeur tant les traditions que la modernité du Québec.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes meilleurs voeux aux Québécois et à tous ceux qui célèbrent la Fête nationale du Québec. »

