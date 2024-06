Alithya annonce la nomination de Debbie Di Gregorio au poste de Cheffe intérimaire de la direction financière





MONTRÉAL, le 24 juin 2024 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (« Alithya ») a annoncé aujourd'hui la nomination de Debbie Di Gregorio au poste de Cheffe intérimaire de la direction financière, à compter du 28 juin 2024. Debbie Di Gregorio remplace Claude Thibault qui quittera l'organisation pour poursuivre d'autres activités professionnelles. Claude Thibault a occupé le poste de Chef de la direction financière pendant plus de cinq ans, une période au cours de laquelle il a guidé Alithya lors de son entrée en bourse et lors de plusieurs acquisitions transformatrices. Il continuera à soutenir Alithya pour assurer une transition efficace.

Debbie Di Gregorio s'est jointe à Alithya en octobre 2018 en tant que Vice-présidente des finances, permettant à Alithya de tirer profit de sa riche expérience dans le domaine. Auparavant, elle a occupé des postes de direction en finance, dont celui de Vice-présidente de l'audit chez Richter, une société canadienne indépendante de conseil financier et de comptabilité, pendant près de 25 ans. Elle détient un titre de comptable professionnelle agréée (CPA), un diplôme d'études supérieures en Comptabilité de l'Université McGill et un baccalauréat en Commerce de l'Université Concordia.

Citation de Paul Raymond, Président et chef de la direction :

« Je suis ravi d'accueillir Debbie en tant que Cheffe intérimaire de la direction financière. Debbie a une excellente compréhension des activités commerciales d'Alithya et, au cours des cinq dernières années, elle est devenue une conseillère de confiance pour les équipes des finances et de l'exploitation, ainsi que pour le conseil d'administration. Alors que nous entreprenons le processus de recherche d'un remplaçant ou d'une remplaçante, je suis impatient de travailler avec Debbie. J'exprime ma gratitude à Claude pour son leadership durant son mandat en tant que Chef de la direction financière. Ses contributions passées nous placent en bonne position en vue de continuer notre croissance, alors que nous mettons en oeuvre notre nouveau plan stratégique triennal. Je lui souhaite le plus grand des succès dans sa prochaine aventure professionnelle. »

À propos d'Alithya

Forte de la passion et de l'enthousiasme de ses équipes internationales et talentueuses, Alithya se positionne au sommet de la vague numérique en tant que conseillère de confiance en matière de services stratégiques et technologiques. Une étape numérique à la fois, elle transforme le monde en étant portée par son expertise et son intelligence collective afin de développer des solutions TI pratiques et sur mesure qui répondent aux défis complexes que rencontrent ses clients. Leur réussite lui tient à coeur, et elle les accompagne tout au long de leur évolution numérique en leur indiquant les nouvelles voies à suivre pour prospérer.

Fidèle à son nom, synonyme de vérité, Alithya promeut un modèle d'affaires qui délaisse le jargon technique du secteur pour favoriser la clarté et le franc-parler. Ses équipes travaillent de concert à la réalisation des trois grands volets de l'entreprise : les stratégies d'affaires, la transformation organisationnelle et l'accompagnement technologique.

Alithya a obtenu deux certifications pour la parité entre les genres au Canada et aux États-Unis, et elle est sur le point d'obtenir une attestation carboresponsable et une certification en lien avec ses relations avec les peuples autochtones. Ses équipes s'efforcent de trouver un juste équilibre entre leur désir de bien faire les choses et leur engagement à agir avec intégrité.

SOURCE Alithya Canada inc.

24 juin 2024 à 08:07

Communiqué envoyé leet diffusé par :