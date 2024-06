JENNMAR acquiert Dumotech Industrial Products





Cette acquisition élargit l'empreinte de JENNMAR Canada sur le marché des roches dures de la région.

PITTSBURGH, le 24 juin 2024 /CNW/ - JENNMAR, un fournisseur mondial important de produits d'infrastructure et de services spécialisés pour les secteurs de l'infrastructure civile, de l'énergie solaire, de l'exploitation minière et de la construction, société membre du portefeuille FalconPoint Partners, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait acquis l'actif de Dumotech Industrial Products (« Dumotech »). Basée à Rouyn-Noranda, au Québec, Dumotech se spécialise dans la fabrication et la distribution de produits et de matériel pour l'exploitation minière en roche dure; elle est en activité depuis près de 30 ans.

Dans le cadre de l'acquisition, JENNMAR reprendra l'actif d'exploitation de Dumotech ainsi que certaines relations avec la clientèle et continuera à exercer ses activités à partir de l'établissement actuel de Dumotech à Rouyn-Noranda. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

Nous sommes ravis d'accueillir Dumotech dans la famille d'entreprises JENNMAR, alors que nous continuons à renforcer la présence de JENNMAR au Canada », a déclaré Tony Calandra, PDG de JENNMAR. « Les capacités de Dumotech permettent à JENNMAR de continuer à répondre à la demande du marché de l'exploitation minière en roches dures de la région et de mieux servir les clients nouveaux et existants grâce à nos produits et services novateurs.

L'ajout de Dumotech à nos opérations canadiennes consolide notre empreinte au Québec et nous permet d'être encore plus près de notre clientèle croissante dans la région », a ajouté David Hurd, vice-président chargé des ventes internationales et directeur général de JENNMAR Canada. « Nous avons hâte de renforcer encore plus l'équipe de JENNMAR Canada avec l'arrivée de Dumotech.

Nous sommes fiers de franchir cette étape importante pour notre entreprise et de nous joindre à la famille et à l'héritage de JENNMAR », a déclaré Luc Hamelin, directeur général de Dumotech. « L'expertise de JENNMAR nous permettra de renforcer notre offre au Québec, d'élargir notre gamme de produits et de fournir un service de meilleure qualité, tout en préservant et en améliorant notre proximité locale et en ajoutant une plus grande valeur aux mines de la région.

Cette acquisition s'ajoute au portefeuille mondial croissant de JENNMAR, qui a notamment annoncé récemment l'acquisition d'Australian Steel & Wire et de G&R Gas Services.

À propos de JENNMAR

JENNMAR est un fournisseur mondial de premier plan de produits d'infrastructure et de services spécialisés destinés aux secteurs de l'infrastructure civile, de l'énergie solaire, de l'exploitation minière et de la construction. Depuis plus de 100 ans, JENNMAR se concentre sur la fabrication de produits et la fourniture de solutions qui contribuent à la sécurité et à la productivité des travailleurs. JENNMAR Canada est basée à Sudbury, au Canada et la société gère une installation de premier ordre qui fournit à l'industrie minière canadienne une gamme complète d'options d'assistance sur le terrain. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.jennmar.com.

À propos de FalconPoint

FalconPoint est une société de capital-investissement qui investit dans des entreprises nord-américaines de taille moyenne pour les services aux entreprises et dans le secteur industriel. La société s'appuie sur une approche orientée vers le partenariat et une stratégie d'approvisionnement basée sur les relations pour identifier et saisir les possibilités idiosyncratiques d'acquisition d'entreprises qui fournissent des produits et des services essentiels à la mission de la société. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.falconpointpartners.com.

Contacts

JENNMAR

Michelle Eastly

Directrice du marketing, JENNMAR

[email protected]

FalconPoint

Ed Trissel/Sarah Salky

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

212-355-4449

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2423928/4777335/Jennmar_logo_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2445705/Dumotech_Logo.jpg

SOURCE JENNMAR

24 juin 2024 à 08:00

