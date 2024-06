AstraZeneca Canada et Plan International Canada dévoilent le nom de 13 inspirants pionniers du développement durable sélectionnés pour se joindre à la Communauté Eurêka pour les jeunes acteurs du changement au Canada





Les boursiers sélectionnés constituent un groupe diversifié de jeunes exceptionnels de partout au Canada qui ont une incidence positive sur les gens, sur la société et sur la planète et qui auront l'occasion unique d'assister au sommet mondial One Young World à Montréal (Tiohtià:ke) 2024.

TORONTO , le 24 juin 2024 /CNW/ - AstraZeneca Canada et Plan International Canada ont annoncé aujourd'hui les noms des boursiers sélectionnés pour se joindre à la Communauté Eurêka pour les jeunes acteurs du changement au Canada de 2024 (Communauté Eurêka). Cette initiative vise à mettre en lumière et à amplifier l'incidence de jeunes acteurs du changement inspirants de partout au pays déterminés à relever certains des plus grands défis en matière de développement durable qui touchent le Canada et la planète.

Les membres de la communauté Eurêka de 2024 ont été repérés dans le cadre d'un appel lancé à l'échelle nationale à la recherche d'« optimistes déterminés » qui travaillent activement à faire du Canada - et du monde - un endroit plus durable, plus équitable et plus résilient. Chaque boursier aura l'occasion unique d'assister au sommet One Young World à Montréal (Tiohtià:ke), du 18 au 21 septembre 2024, où ils participeront à des occasions de mentorat, d'échange de connaissances et de renforcement des capacités pour soutenir et accélérer les changements positifs dans leurs collectivités.

« Notre avenir dépend d'une population en santé, d'une société en santé et d'une planète en santé; c'est pourquoi nous sommes résolus à investir dans la prochaine génération de leaders du développement durable au Canada, déclare Gaby Bourbara, président d'AstraZeneca Canada. Nous croyons en l'incroyable pouvoir de la jeunesse et, grâce à la Communauté Eurêka, nous visons à exploiter et à amplifier le pouvoir de ces jeunes pour améliorer les choses lorsqu'il s'agit de relever certains des défis les plus pressants de notre époque en matière de développement durable, qu'il s'agisse du changement climatique ou de la perte de biodiversité, d'équité en santé, de résilience du système de santé, ou de diversité et d'inclusion. »

Joignez-vous à AstraZeneca Canada et à Plan International Canada pour souhaiter la bienvenue aux 13 boursiers de la toute nouvelle Communauté Eurêka :

Kenisha Arora , Ontario

, Inaam Chattha , Alberta

, Reegan Jungkind , Territoires du Nord-Ouest

, Territoires du Nord-Ouest Joelle Kabisoso, Ontario

Jenna Kedy , Nouvelle-Écosse

, Nouvelle-Écosse Justin Langan , Manitoba

, Tiana Lemon , Yukon

, Farkhunda Muhtaj, Ontario

Ronaar Qureshi, Alberta

Kimia Shafighi , Québec

, Québec Maahi Shah, Saskatchewan

Kels Smith , Île-du-Prince-Édouard

, Île-du-Prince-Édouard Sophia Yang , Colombie-Britannique

Après avoir reçu plus de 800 candidatures, un comité conjoint d'AstraZeneca Canada et de Plan International Canada a sélectionné 13 jeunes pour se joindre à la Communauté Eurêka de 2024, chacun représentant un ou plusieurs des domaines d'intérêt liés au développement durable suivants : accès aux soins de santé et équité en santé, protection de l'environnement et action climatique, ou promotion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion.

« Chez Plan International Canada, nous avons pu constater de près le pouvoir de la jeunesse à favoriser le changement, tant au Canada que dans le monde entier, a déclaré Lindsay Glassco, présidente-directrice générale de Plan International Canada. Les membres de la communauté Eurêka 2024 sont des personnes remarquables qui incarnent l'esprit de changement et sont animées par une foi inébranlable dans le pouvoir de l'égalité. Lors du sommet One Young World 2024, les jeunes acteurs du changement tisseront des liens avec d'autres personnes partageant les mêmes idées afin d'amplifier leur impact social, à la fois individuellement et en tant que communauté mondiale. Il s'agit d'un travail important, et nous ne pouvons pas nous arrêter tant que nous ne sommes pas tous égaux ».

La Communauté Eurêka est un programme national conjoint caractérisé par un engagement commun visant à créer une planète plus durable, plus équitable et plus résiliente. Pour en apprendre davantage au sujet de la Communauté, de ses jeunes acteurs du changement et de leur apport, suivez AstraZeneca sur Instagram où chacun des boursiers Eurêka de 2024 sera mis en lumière au cours des prochains mois : https://www.instagram.com/astrazenecacanada/.

AstraZeneca travaille en partenariat avec One Young World depuis plus de huit ans dans le cadre de son programme mondial Young Health Programme (YHP) (Santé des jeunes), une initiative de mobilisation des jeunes axée sur l'accélération de la prestation de soins de santé durables, le renforcement des systèmes de santé et l'amélioration de l'accès équitable. La Communauté Eurêka fait partie du programme Young Health Programme (YHP) (Santé des jeunes), qui vise à soutenir le développement de jeunes leaders à l'aide de mentorat, de bourses et d'occasions d'apprentissage en vue de favoriser un leadership collectif durable axé sur l'amélioration de la santé des jeunes, en mettant l'accent sur les collectivités pauvres en ressources et marginalisées dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Le programme Young Health Programme (YHP) (Santé des jeunes) soutiendra également une délégation mondiale de jeunes leaders de la santé du monde entier qui se joindront aux boursiers Eurêka et ramèneront des apprentissages et de l'inspiration à leurs propres collectivités.

À propos d'AstraZeneca

AstraZeneca est une société biopharmaceutique mondiale axée sur la science. Ses médicaments novateurs sont utilisés par des millions de patients dans le monde entier. Ses travaux portent essentiellement sur les secteurs scientifiques suivants : oncologie; maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques; maladies rares; maladies respiratoires et immunologie; vaccins et immunothérapies. AstraZeneca compte plus de 1 800 employés au Canada et a récemment annoncé une importante expansion de ses activités de recherche à Mississauga, notamment à son centre de R&D actuel et la création d'un nouveau centre de développement Alexion pour les maladies rares. Tout récemment, AstraZeneca a été reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada, comme ayant l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada et comme étant l'un des meilleurs employeurs du Grand Toronto. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de l'entreprise à l'adresse www.astrazeneca.ca. Pour en savoir plus au sujet du programme Young Health Programme (YHP) (Santé des jeunes) d'AstraZeneca, rendez vous sur le site yhp.astrazeneca.com.

Au sujet de Plan International Canada

Plan International Canada est membre d'une organisation mondiale vouée à la promotion des droits des enfants et de l'égalité des filles. Plan International bâtit des partenariats puissants pour les enfants depuis plus de 85 ans et est maintenant actif dans plus de 80 pays. Nous nous tenons aux côtés des enfants, en particulier des filles, partout où ils sont opprimés, exploités, laissés pour compte ou non valorisés. Nous sommes des optimistes déterminés et nous continuerons à persévérer jusqu'à ce que nous soyons tous égaux. Consultez le site Web plancanada.ca pour vous renseigner.

À propos de One Young World

One Young World est la communauté mondiale des jeunes leaders. Sa mission est de créer un avenir équitable et durable pour tous, en formant de jeunes leaders qui interviennent pour résoudre les grands défis mondiaux. Elle renforce l'expertise des jeunes leaders, rehausse leur profil et les incite à accroître leur impact.

One Young World offre une plateforme inégalée pour influer sur le changement à l'échelle mondiale. Avec un réseau de plus de 17 000 ambassadeurs, des initiatives novatrices dirigées par la communauté One Young World ont eu une incidence directe sur 50 420 000 personnes dans le monde depuis 2010. Pour chaque dollar investi, les ambassadeurs de One Young World génèrent 16 dollars de valeur sociale.

Son sommet annuel rassemble les jeunes leaders les plus brillants de tous les pays et secteurs qui travaillent à accélérer l'incidence sur le plan social dans le monde. Des délégués de plus de 190 pays sont conseillés par des dirigeants politiques, commerciaux et humanitaires influents tels que la présidente Mary Robinson, la Dre Jane Goodall et le professeur Muhammad Yunus, lauréat du prix Nobel, entre autres nombreuses personnalités mondiales.

