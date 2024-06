FirstVet, un chef de file mondial en télésoins de santé pour animaux, a collecté 20 millions d'euros pour accélérer son expansion en Amérique du Nord





Le tour de financement de série C, dirigé par TELUS Capital de risque mondial, servira à accélérer la croissance et le développement de produits de FirstVet en dehors de l'Europe

STOCKHOLM and VANCOUVER, BC, le 24 juin 2024 /CNW/ - FirstVet ( firstvet.com ), un chef de file mondial de services de santé en ligne pour animaux de compagnie, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu 20 millions d'euros dans le cadre d'un tour de financement de série C. Ce tour a été mené par TELUS Capital de risque mondial, l'organe d'investissement stratégique de l'entreprise mondiale de technologies TELUS. Ce financement soutiendra l'expansion mondiale de FirstVet, en accélérant le développement de produits et en explorant de nouveaux types de partenariats. Le tour de financement est soutenu par des investisseurs actuels, dont OMERS Ventures, Mubadala Capital et Cathay Innovation.

Fondée à Stockholm en 2016, l'entreprise FirstVet améliore l'efficacité des soins vétérinaires en étant le point de contact initial pour les propriétaires d'animaux de compagnie. Grâce à des partenariats avec plus de 60 grandes compagnies d'assurance dans le monde, dont Nationwide aux États-Unis, FirstVet offre ses services sans frais supplémentaires à plus de 5 millions de propriétaires d'animaux assurés. La plateforme soutient actuellement 400 vétérinaires et infirmiers. Les vétérinaires aiment les soins vétérinaires virtuels en raison de leur flexibilité et de leur efficacité. Les soins virtuels apportent une grande aide dans un domaine souvent marqué par des pénuries de personnel et d'autres enjeux.

Comme les propriétaires d'animaux recherchent de plus en plus des services vétérinaires de confiance et que le nombre de souscriptions d'une assurance vétérinaire est en hausse aux États-Unis, la prestation de soins à distance et les télésoins de santé connaissent une forte croissance. Selon le sondage national de l'American Pet Products Association sur les propriétaires d'animaux (2023-2024) , 66 % des foyers américains possèdent un animal de compagnie et l'ensemble de ces foyers ont dépensé 37 milliards de dollars en soins vétérinaires et en vente de produits en 2024.

« FirstVet est la seule entreprise à offrir des télésoins de santé pour animaux à l'échelle mondiale, et TELUS Capital de risque mondial est un partenaire idéal pour notre prochaine phase de croissance, déclare David Prien, directeur général et cofondateur de FirstVet. Alors que les services vétérinaires numériques gagnent en popularité en raison de l'évolution rapide de la réglementation, nous sommes ravis d'apporter notre plateforme européenne éprouvée en Amérique du Nord, où le marché est en plein essor et prêt à nous accueillir. Nous nous sommes déjà imposés comme partenaire incontournable des assureurs vétérinaires européens en matière de télésoins de santé. Avec le soutien de TELUS Capital de risque mondial, nous souhaitons déployer nos services en Amérique du Nord et étendre notre portée grâce à de nouveaux types de partenariats. Nous avons considérablement accru nos activités aux États-Unis et, grâce à TELUS Capital de risque mondial, nous sommes en mesure d'accélérer cette progression. »

« En tant que chef de file mondial dans le repérage et le soutien d'entreprises novatrices, nous sommes heureux d'accroître notre investissement dans FirstVet, une entreprise de premier plan dans le domaine des télésoins de santé pour animaux. FirstVet offre des soins numériques complets aux propriétaires d'animaux qui cherchent les meilleurs soins pour ceux-ci », affirme Terry Doyle, associé directeur, TELUS Capital de risque mondial.

FirstVet est une clinique vétérinaire numérique pionnière qui offre l'accès instantané à un vétérinaire par appels vidéo, procurant ainsi une tranquillité d'esprit aux propriétaires d'animaux dans le monde entier. Fondée à Stockholm en 2016, FirstVet a pris de l'ampleur dans les pays nordiques, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne. Avec une équipe de 100 employés et 400 vétérinaires disponibles en tout temps, FirstVet est un pionnier mondial en matière de soins de santé numériques pour les animaux de compagnie. L'application FirstVet permet aux propriétaires d'animaux d'entrer en contact avec des vétérinaires autorisés pour obtenir des conseils d'experts et des références en clinique. Dans certains marchés, l'approche globale de FirstVet comprend des animaleries et des pharmacies, permettant aux propriétaires d'animaux d'acheter des produits et des médicaments recommandés et approuvés par les vétérinaires.

À TELUS Capital de risque mondial, nous misons sur les connaissances approfondies de nos entreprises mondiales pour proposer à nos partenaires d'investissement des occasions de rayonnement et de croissance tangibles. Jusqu'à maintenant, TELUS Capital de risque mondial a investi dans plus de 150 entreprises qui ont un fort potentiel de croissance et de transformation du marché et qui sont réparties dans 10 pays et sur cinq continents.

