Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, et YU In Chon, ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme de la République de Corée, soulignent le début de l'Année des échanges culturels 2024-2025





Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, et YU In Chon, ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme de la République de Corée, signeront le protocole d'entente pour l'Année des échanges culturels 2024-2025.

OTTAWA, ON, le 24 juin 2024 /CNW/ - L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, et YU In Chon, ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme de la République de Corée, seront disponibles pour les médias qui souhaitent prendre des photos au moment de la signature du protocole d'entente pour l'Année des échanges culturels 2024-2025.

Les médias sont invités à prendre des photos seulement durant la signature. Les autres volets de cette rencontre ne sont pas ouverts aux médias.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le mardi 25 juin 2024

HEURE :

18 h

Les journalistes qui souhaitent assister à l'activité sont priés de confirmer leur participation en soumettant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 14 h, le mardi 25 juin. Des renseignements sur la façon d'y assister seront fournis par la suite.

Les journalistes doivent se présenter 15 minutes avant l'activité.

24 juin 2024 à 08:00

