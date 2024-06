L'Impériale renouvelle l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités





La Compagnie Pétrolière Impériale Limitée (TSE : IMO, NYSE American : IMO) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait obtenu le consentement définitif de la Bourse de Toronto (« TSX ») relativement à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« offre publique de rachat »), en vue de racheter jusqu'à 5 % de ses 535 836 803 actions ordinaires en circulation en date du 15 juin 2024, soit un maximum de 26 791 840 actions, au cours des 12 prochains mois. Ce maximum sera réduit du nombre d'actions achetées d'ExxonMobil, l'actionnaire majoritaire de L'Impériale, comme il est décrit ci-après.

Le nouveau programme d'une durée d'un an débutera le 29 juin 2024 et prendra fin lorsque la compagnie aura acheté le nombre maximal d'actions autorisé, ou le 28 juin 2025.

L'Impériale a établi un programme d'achat d'actions automatique auprès de son courtier désigné pour faciliter l'achat d'actions ordinaires, en vertu de l'offre publique de rachat et simultanément auprès d'ExxonMobil, à des périodes où L'Impériale n'a normalement pas le droit d'acheter des actions en raison de restrictions ou de périodes d'interdiction volontaires. Avant le début d'une période d'interdiction, L'Impériale peut, sans y être tenue, donner au courtier la directive d'acheter des actions en vertu de l'offre publique de rachat d'après des paramètres définis par L'Impériale conformément au programme d'achat d'actions, aux règles de la TSX et aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Le programme a été approuvé au préalable par la TSX et sera mis en oeuvre le 29 juin 2024.

Reflétant la vigueur du bilan de l'entreprise, un faible fonds de roulement et de solides flux de trésorerie, cette annonce témoigne de l'importance prioritaire qu'accorde la compagnie à la remise d'argent aux actionnaires et de ses capacités à cet égard. L'offre publique de rachat constitue un moyen efficace sur le plan fiscal de redistribuer les liquidités excédentaires aux actionnaires qui choisissent de participer en vendant leurs actions. De plus, l'offre publique de rachat sera utilisée pour éliminer l'effet dilutif des émissions d'actions dans le cadre du régime d'octroi d'unités d'actions assujetties à des restrictions de L'Impériale.

ExxonMobil sera autorisée à vendre ses actions à L'Impériale dans le cadre de l'offre publique de rachat afin de maintenir sa participation à environ 69,6 %. ExxonMobil a informé L'Impériale de son intention de participer au nouveau programme, comme elle l'a fait par le passé, et a établi un programme de disposition d'actions automatique pour faciliter la vente de ses actions.

Tous les achats d'actions se feront par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto et de systèmes de négociation parallèles au Canada. Les actions achetées dans le cadre de l'offre publique de rachat seront annulées et redeviendront des actions autorisées, mais non émises.

À la fermeture des bureaux, le 15 juin 2024, le nombre d'actions ordinaires émises et en circulation de L'Impériale s'élevait à 535 836 803 actions. Le nombre quotidien moyen d'actions ordinaires de L'Impériale négociées au cours des six derniers mois civils précédant la date de la présente annonce s'établissait à 1 019 629 actions par jour. En vertu du nouveau programme pour les actions détenues par des actionnaires autres qu'ExxonMobil, la limite de négociation quotidienne de L'Impériale sera d 254 907 actions, ce qui représente 25 % du volume quotidien moyen de négociation de la compagnie.

Le consentement signale le prolongement du programme de rachat d'actions le plus récent de L'Impériale arrivé à échéance le 19 octobre 2023. En vertu du programme le plus récent, la compagnie a acheté le nombre maximal d'actions disponibles, soit 29 207 635 actions, 8 879 143 actions ayant été achetées sur le marché libre et un nombre correspondant, soit 20 328 492 actions, d'ExxonMobil, afin de maintenir sa participation à 69,6 %, représentant un coût total d'environ 2 300 millions de dollars et un coût moyen de 78,75 $ par action.

Mise en garde : Les déclarations liées à des événements ou à des conditions futurs que contient ce communiqué, y compris les projections, les attentes et les estimations, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs que contient ce communiqué comprennent des renvois au faible fonds de roulement, aux solides flux de trésorerie et à l'importance prioritaire qu'accorde la compagnie à la remise d'argent aux actionnaires et à l'intention d'ExxonMobil de maintenir sa participation parallèle à l'offre publique de rachat. Les déclarations prospectives sont fondées sur les prévisions actuelles de la compagnie, ses estimations, ses projections et ses hypothèses émises au moment de la déclaration. Les résultats financiers et d'exploitation réels qui seront obtenus, notamment les attentes et les hypothèses concernant la demande, l'offre et le bouquet énergétiques futurs; le prix des marchandises, les taux de change et les conditions générales du marché; les dépenses liées aux immobilisations et à l'environnement; la réalisation de gains d'efficacité au sein des secteurs d'activité et entre eux, et la capacité de maintenir les réductions de coûts à court terme en tant que gains d'efficacité permanents; les taux, la croissance et la composition de la production de divers actifs; les plans de projet, l'échéancier, les coûts, les évaluations techniques et les capacités et l'aptitude de la compagnie à exécuter efficacement ces plans et à exploiter ses actifs; l'appui des responsables des politiques et d'autres intervenants en ce qui concerne diverses nouvelles technologies comme le captage et le stockage du carbone; et les lois et les politiques gouvernementales applicables, y compris en ce qui a trait au changement climatique, aux réductions des émissions de gaz à effet de serre et aux carburants à faible teneur en carbone, pourraient varier considérablement selon un certain nombre de facteurs. Ces facteurs comprennent les variations mondiales, nationales ou régionales de l'offre et de la demande de pétrole, de gaz naturel et de produits pétroliers et pétrochimiques, les charges d'alimentation et d'autres facteurs du marché, conditions économiques et fluctuations saisonnières, ainsi que les répercussions sur la demande, les prix, les différentiels et les marges qui en découlent y compris les mesures prises par les gouvernements étrangers en ce qui concerne les niveaux et les prix de l'offre; la disponibilité et la répartition des capitaux; la disponibilité et le rendement des tiers fournisseurs de services; l'efficacité de la gestion et la préparation aux catastrophes; les événements politiques ou réglementaires, y compris les modifications apportées aux lois ou aux politiques gouvernementales, aux taux de redevances applicables et aux lois fiscales, y compris l'impôt sur les rachats d'actions; les difficultés techniques ou opérationnelles imprévues; les incidents liés à la cybersécurité; les dangers et les risques opérationnels; les taux de change; la conjoncture économique générale; et les autres facteurs dont il est question dans les facteurs de risque à la rubrique 1A et dans la discussion et l'analyse de gestion à la rubrique 7 du plus récent rapport annuel de l'Impériale sur le formulaire 10-K.

Les énoncés prospectifs ne garantissent pas le rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont certains sont similaires à ceux d'autres sociétés pétrolières et gazières et d'autres sont exclusifs à la Compagnie Pétrolière Impériale Limitée. Les résultats réels de L'Impériale peuvent être sensiblement différents des résultats implicites ou explicites selon les énoncés prospectifs, et les lecteurs sont priés de ne pas s'y fier aveuglément. L'Impériale ne s'engage aucunement à publier une mise à jour des énoncés prospectifs contenus aux présentes, sauf si la loi l'exige.

24 juin 2024 à 08:00

