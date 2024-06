Stingray annonce des changements au sein de son conseil d'administration





MONTRÉAL, 24 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Stingray Inc. (« Stingray » ou la « Société ») (TSX : RAY.A; RAY.B) est fière d'annoncer que M. Ian Lurie a été nommé au conseil d'administration de la Société (le « conseil »). La Société a également annoncé que M. Frédéric Lavoie a démissionné de son poste au conseil, avec prise d'effet à la fermeture des bureaux le 21 juin 2024. M. Lavoie était également membre du comité d'audit du conseil. Il continuera d'agir en tant que conseiller spécial du conseil. La Société souhaite le remercier de ses services à titre d'administrateur.

M. Ian Lurie est président du conseil membre de la direction de Stingray Radio Inc. et supervise les activités radiophoniques de Stingray. Avant de se joindre à Stingray, à titre de président de Stingray Radio Inc., à la fin de l'année 2018, il a été directeur de l'exploitation de Newcap Radio de 2015 jusqu'au moment de la vente de Newcap Radio à Stingray. Son expérience dans l'univers des médias remonte aux années 1980. Pendant cette période, il était chef des services financiers de Standard Radio Inc. À la suite de l'achat de Standard Radio par Astral Media en 2008, M. Lurie a été nommé directeur de l'exploitation des activités radiophoniques anglophones d'Astral. Lorsque Bell Média a fait l'acquisition d'Astral, il est devenu vice-président directeur des services de radiodiffusion anglophone de Bell. Dans tous les postes qu'il a occupés, M. Lurie a supervisé la croissance des activités et a veillé au maintien de marges de profit qui se démarquent au sein du secteur. M. Lurie est comptable professionnel agréé et est titulaire de deux baccalauréats de la University of Witwatersrand, à Johannesburg, en Afrique du Sud.

À la suite de l'annonce de la Société du 19 juin 2024 selon laquelle Télésystème Média Can Inc. avait volontairement converti les 5 000 000 d'actions à droit de vote multiple de la Société qu'elle détenait en actions à droit de vote subalterne de la Société, cette dernière a été informée que les investisseurs liés à Télésystème (au sens attribué à ce terme dans la convention relative aux droits de désignation) ont cessé de détenir plus de 2,5 % des droits de vote rattachés à toutes les actions de Stingray en circulation. En conséquence, la convention relative aux droits de désignation intervenue en date du 3 juin 2015, dans sa version modifiée, entre la Société, Eric Boyko, 8242003 Canada Inc., 8978832 Canada Inc., Corporation d'investissements Boyko et Télésystème Ltée (la « convention relative aux droits de désignation ») a pris fin conformément à ses modalités.

