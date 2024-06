Statistiques mensuelles de l'IFIC sur les fonds d'investissement - Mai 2024

L'OCRI a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Gowest Gold Ltd. Symbole à la Bourse de croissance TSX : GWA Les titres : Oui Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 07 h 53 L'OCRI peut prendre la décision de...

L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, et YU In Chon, ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme de la République de Corée, seront disponibles pour les médias qui souhaitent prendre des photos au moment de la...