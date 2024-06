TCL PV Tech présentera ses dernières innovations au salon Intersolar Europe 2024





MUNICH, 24 juin 2024 /PRNewswire/ -- TCL PV Tech, un innovateur de premier plan dans l'industrie photovoltaïque, s'apprête à marquer de son empreinte le salon Intersolar Europe de cette année. Avec plus de 40 ans d'expertise dans l'industrie de l'électroménager, TCL présentera ses dernières solutions énergétiques intelligentes, soulignant son engagement à créer un environnement de vie plus propre, plus intelligent et plus efficace. Les participants sont invités à rendre visite à TCL au stand B5.440 du Messe München.

Temps forts de l'événement :

1. Lancement de la solution d'énergie domestique intelligente de TCL

Le 19 juin à 14h, TCL dévoilera sa solution complète d'énergie domestique intelligente, qui intègre des modules de marque TCL, des systèmes de stockage d'énergie intégrés à des onduleurs, des pompes à chaleur et des chargeurs de VE. Cette solution, gérée via l'application TCL Home, offre une approche holistique de l'utilisation des énergies renouvelables, de l'optimisation des coûts énergétiques et de la promotion d'un mode de vie bas carbone.

2. Partenariat stratégique avec BNP Paribas Personal Finance et Consors Finanz

Filiale à 100 % du groupe BNP Paribas, BNP Paribas Personal Finance est un acteur majeur du financement de détail en Europe grâce à ses activités de crédit à la consommation. Consors Finanz, une marque de BNP Paribas, est l'un des principaux fournisseurs de crédit à la consommation en Allemagne.

Le 19 juin, le lancement des solutions de financement et la cérémonie de signature avec BNP Paribas Personal Finance dans le cadre d'un accord paneuropéen et avec Consors Finanz pour un accord à l'échelle de l'Allemagne constitueront les principaux temps forts. Ce partenariat renforce les relations au niveau de la coopération stratégique et des efforts conjoints pour promouvoir des projets durables et contribuer à la cause mondiale de la protection de l'environnement bas carbone.

Les solutions financières résidentielles sont conçues pour offrir des options sur mesure aux propriétaires, en fournissant les meilleures solutions rentables, une interface conviviale grâce à TCL Home et des services fiables au profit des propriétaires, des installateurs et des distributeurs.

3. Lancement de nouveaux modules photovoltaïques et de l'application TCL Home

Le 20 juin à 11h, TCL présentera trois nouvelles cellules TOPCon G12R+ de type N et des modules photovoltaïques shingled 4.0 conçus pour maximiser l'efficacité et la production d'énergie. Ces modules de pointe témoignent de l'innovation continue de TCL dans le secteur de l'énergie solaire.

Le 20 juin également, TCL lancera sa nouvelle version de l'application TCL Home, offrant aux utilisateurs une interface intégrée pour surveiller et gérer efficacement leur consommation d'énergie domestique.

4. Lancement de solutions énergétiques commerciales

Le 20 juin à 14h, TCL présentera ses solutions énergétiques commerciales intelligentes en collaboration avec Pinggao International et StarCharge. Cette session se concentrera sur les solutions énergétiques avancées adaptées aux applications commerciales, en mettant l'accent sur les partenariats stratégiques visant à étendre la portée de TCL dans le secteur commercial.

Notez l'essentiel du programme et restez à l'affût des actualités de TCL :

19/06, 14h : Lancement conjoint de la solution énergétique domestique intelligente de TCL et de la solution financière avec BNP Paribas Personal Finance et Consors Finanz

20/06, 11h : Lancement de produit : 3 nouveaux modules photovoltaïques et l'application TCL Home

20/06, 14h : Lancement conjoint des solutions énergétiques commerciales de TCL avec Pinggao International et StarCharge

Pour plus d'informations, rendez visite à TCL au stand B5.440, Messe München.

À propos de TCL PV Tech

TCL Photovoltaic Technology (TCL PV Tech) fournit des solutions d'énergie solaire intelligentes de pointe à guichet unique pour les secteurs résidentiel et commercial. En s'appuyant sur les décennies d'expertise de TCL en matière d'électronique et de technologie photovoltaïque, nous garantissons des solutions solaires propres, efficaces et fiables. Notre objectif est d'optimiser les avantages et d'améliorer l'indépendance énergétique de nos clients pendant toute la durée de vie des systèmes.

https://www.tcl.com/global/en/photovoltaic

À propos de Consors Finanz

Consors Finanz est l'un des principaux fournisseurs de prêts à la consommation en Allemagne. La société est un spécialiste reconnu en matière de financement, en particulier dans les secteurs de la vente au détail, du e-commerce et de l'automobile. Sa vaste gamme de produits et de services s'adresse à des partenaires tels que les entreprises de vente au détail et les courtiers, par exemple pour le financement des ventes, ainsi qu'aux clients finaux pour le financement au consommateur et la restructuration de la dette. En outre, Consors Finanz propose des assurances complémentaires et d'autres produits avec des partenaires de coopération. Consors Finanz est une marque du groupe international BNP Paribas.

www.consorsfinanz.de

À propos de Pinggao International

Pinggao Group International Engineering Co., Ltd. (« Pinggao International Engineering ») a été créée en 2015. Elle est issue du département d'importation et d'exportation du groupe Pinggao et a été transférée et enregistrée à Zhengzhou en novembre 2015, devenant ainsi une filiale en propriété exclusive du groupe Pinggao.

L'activité principale de Pinggao International Engineering est l'exportation d'équipements de réseau et d'énergie et de services de sous-traitance EPC (ingénierie, approvisionnement et construction).

Pinggao International Engineering possède des bureaux en Espagne, en Pologne, au Pakistan, au Laos, en Malaisie et en Éthiopie. Ses marchés d'exportation comprennent plus de 70 pays, tels que l'Italie, l'Espagne, le Brésil, le Vietnam et la Thaïlande. Ses projets EPC sont principalement situés en Inde, en Pologne, au Népal, au Laos, au Pakistan, au Cambodge, en Éthiopie, au Kirghizstan, en Thaïlande et en Grèce, couvrant plus d'un tiers des pays de l'initiative « la Ceinture et la Route ».

http://www.pinggaogroup.com/html/pinggaoen/gb/index.shtml

À propos de StarCharge

Star Charge, un leader mondial des solutions de recharge de VE et de microréseaux, est présent dans 20 pays et possède des sites de production aux États-Unis, au Vietnam et en Chine. Engagé pour un avenir durable, Star Charge fait évoluer ses solutions grâce à des innovations en matière d'e-mobilité, visant un réseau énergétique mobile et efficace.

https://www.wbstar.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2438263/TCL_Smart_Home_Energy_Solutions_TCL_PV_Tech.jpg

24 juin 2024 à 07:05

