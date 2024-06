/R E P R I S E -- Le gouvernement fédéral annonce un financement pour soutenir les collectivités du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada/





SUMMERSIDE, PEI, le 21 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral a signé des ententes renouvelées au titre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) avec le Nouveau?Brunswick et l'Île?du?Prince?Édouard. Au cours des cinq prochaines années, pour la première phase des ententes d'une durée de dix ans, les municipalités des deux provinces recevront plus de 349,3 millions de dollars.

Ces ententes aideront les collectivités à répondre à leurs besoins en matière d'infrastructure, à planifier et à soutenir des projets qui permettront de construire de nouveaux logements dans ces provinces en pleine croissance.

Le gouvernement fédéral investira 26,7 milliards de dollars au cours des dix prochaines années pour renouveler les ententes du FDCC et financer des projets d'infrastructure, en particulier ceux qui aideront à construire de nouveaux logements partout au pays.

Citations

« Les investissements dans les infrastructures sont essentiels pour bâtir des collectivités abordables et inclusives pour tous les Canadiens. Nous sommes fiers d'annoncer ces ententes qui donneront aux municipalités du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard la souplesse nécessaire pour investir dans leurs priorités locales. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cet argent permettra à notre gouvernement de faire des investissements significatifs qui amélioreront la qualité de vie des Néo-Brunswickois. Le Nouveau-Brunswick est plus fort que jamais. Qu'il s'agisse de construire des logements, des routes ou des casernes de pompiers, ces fonds nous permettront de continuer à bâtir. »

L'honorable Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick

« À l'Î.-P.-É., ce financement aidera nos collectivités à construire et à revitaliser des infrastructures essentielles, y compris celles qui permettent de construire des logements. Ce financement du gouvernement du Canada soutiendra également la croissance économique, le bien-être des collectivités, la création d'emplois et la résilience face aux impacts des changements climatiques et des catastrophes naturelles. »

L'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

Faits en bref

Au cours des cinq premières années visées par les ententes, le Nouveau?Brunswick et l'Île?du?Prince?Édouard recevront respectivement : Nouveau-Brunswick : 254,8 millions de dollars Île-du-Prince-Édouard : 94,5 millions de dollars

Le FDCC constitue une source permanente et indexée de financement qui est versé directement deux fois par année aux provinces et aux territoires qui, à leur tour, transfèrent ces fonds aux administrations locales et à d'autres entités pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructure.

De 2014 à 2024, le FDCC a permis d'investir plus de 2,4 milliards de dollars par année dans plus de 3600 collectivités du pays dans le cadre de 19 catégories de projets y compris le transport en commun, les infrastructures de traitement des eaux usées, la gestion des déchets solides, les autoroutes, les routes et les ponts.

L'accès au financement du FDCC renouvelé sera lié à la prise de mesures par les provinces, les territoires et les municipalités pour accroître l'offre de logements au Canada .

Liens connexes

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/gtf-fte-fra.html

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada au Nouveau-Brunswick

https://www.infrastructure.gc.ca/ccbf-fdcc/pt/nb-fra.html

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada à l'Île-du-Prince-Édouard

https://www.infrastructure.gc.ca/ccbf-fdcc/pt/pe-fra.html

