IED S'OUVRE À LA MAÎTRISE EN ARTS : LE DESIGN COMME LEVIER POUR AMÉLIORER LE MONDE





La vision du manifeste DesignXCommons guide les 10 nouveaux cours.

MILAN, 24 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le design peut-il réellement contribuer à un avenir plus juste et plus inclusif ?Le design a toujours été considéré par l'IED comme un outil permettant d'apporter des changements significatifs et de répondre aux besoins changeants de la société et de l'environnement. À partir de cette considération, l'Istituto Europeo di Design annonce qu'il élargira son offre éducative pour l'année académique 2024/25 en introduisant un programme de Master of Arts (Second Level Academic Diploma).Il y a dix nouveaux cours que l'IED a présentés au Mur - Ministère des Universités et de la Recherche - basés sur la vision plus large du DesignXCommons manifesto c'est-à-dire, le design appliqué au commons. Le nouveau programme est orienté transversalement sur la base du concept de bien commun. L'objectif est de formuler de nouvelles questions de conception en anticipant les défis futurs et d'identifier les secteurs émergents .

"À l'IED, nous avons toujours promu le design comme l'un des principaux leviers permettant d'améliorer le monde. Un catalyseur de perspectives multiples pour générer des changements positifs. Cela signifie observer le monde et, le cas échéant, développer des solutions pour répondre aux besoins de la planète (y compris les humains et toutes les autres espèces) de manière consciente, en favorisant l'harmonie entre les individus, la technologie et l'environnement", déclare Riccardo Balbo, directeur académique du groupe IED. "Cette vision, incarnée par le concept DesignXCommons, guide les dix cours du Master of Arts de l'IED : la valeur fondamentale est la même, à savoir que le design contribue à la définition, à la régénération, à la mise en oeuvre, à l'intégration et au partage des biens communs".

Cette vision, déjà mise en oeuvre par l'IED dans ses programmes de trois ans, a été concrétisée dans les cours de maîtrise en arts de l'IED, qui constituent un environnement d'apprentissage continu et dynamique. Les étudiants peuvent participer activement à des projets interdisciplinaires avec des experts de différents domaines, expérimenter des méthodologies innovantes, des modèles de gouvernance participative et des pratiques durables, essentiels au succès des interventions transformatrices et de la gestion des biens communs.

"Le développement d'IED, propriété d'une organisation à but non lucratif, fait partie d'une évolution profondément positive et responsable qui a conduit à sa transformation en une société d'utilité publique en Italie. Il est clair qu'IED a intégré dans ses objectifs d'entreprise ce qui a toujours fait partie de son ADN : de générer une valeur partagée pour la communauté et l'environnement tout en s'engageant à opérer de manière responsable, durable et transparente", conclut Balbo. "Sur la base de cette approche, l'évolution naturelle du nouveau programme de Master of Arts de l'IED ne peut être envisagée que sous l'angle de la conception en tant que valeur de projet pour le bien commun".

Les cours du Master of Arts de l'IED seront proposés à Milan, Florence, Rome, Turin et à l'Accademia di Belle Arti Aldo Galli à Côme :

IED Milan

Design de mode responsable

Design de produit

Design d'intérieur

Communication visuelle

IED Florence

Design textile

IED Roma

Conception d'espaces publics

Environnements interactifs

IED Torino

Interaction Design

Interior Design

Transdisciplinary Design

Pour plus d'informations : ied.edu

24 juin 2024 à 06:00

24 juin 2024 à 06:00