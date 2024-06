Le système de stockage d'énergie TENER de CATL, dévoilé au salon ees Europe 2024, met en valeur une technologie révolutionnaire





MUNICH, Allemagne, le 24 juin 2024 /CNW/ -- Le 19 avril, CATL a présenté TENER, le premier système de stockage d'énergie pouvant être produit en série au monde sans dégradation au cours des cinq premières années d'utilisation. CATL a dévoilé cette technologie révolutionnaire au salon ees Europe, l'exposition la plus importante au niveau international pour les batteries et les systèmes de stockage d'énergie en Europe.

Stimuler l'innovation

Le système de stockage d'énergie TENER offre une dégradation nulle de l'énergie et de la capacité sur une période de cinq ans grâce à des technologies avancées de SEI (interphase de superconducteur ionique) bionique et d'électrolyte auto-assemblant, qui assurent la stabilité et la sécurité à long terme en s'attaquant aux risques de réactivité du métal de lithium et d'emballement thermique.

Utilisant les cellules de la série L de CATL dotées d'une densité énergétique de 430 Wh/L, TENER offre une capacité de 6,25 MWh dans un conteneur de 3,2 mètres, améliorant ainsi la densité énergétique par unité de surface de 30 % et réduisant l'empreinte globale de la station de 20 %.

CATL a mis en place un système de gestion de la qualité de bout en bout pour TENER qui comprend le développement de technologies, les essais de tension, la surveillance du fonctionnement et l'analyse des défaillances de sûreté. Le système de gestion établit des objectifs de sécurité pour différents scénarios et met au point des technologies pour les atteindre. CATL surveille continuellement le fonctionnement du système au moyen d'une solution de surveillance des risques alimentée par l'IA et de mesures d'alerte rapide pour vérifier et optimiser continuellement ses objectifs de sûreté en matière de conception.

Grâce à son rendement exceptionnel en matière de sécurité globale, à sa dégradation nulle sur cinq ans et à sa solide capacité de 6,25 MWh, TENER est sur le point de propulser la technologie mondiale de stockage d'énergie dans une nouvelle ère de haute efficacité et d'adoption généralisée.

Soutenir les clients à l'échelle mondiale

« Je suis ravi d'annoncer que Rolls-Royce et CATL ont conclu un accord de coopération stratégique pour offrir la gamme de produits innovants TENER de CATL dans l'Union européenne et au Royaume-Uni, a déclaré Perry Kuiper, premier vice-président, Ventes de solutions d'énergie durable chez Rolls-Royce Power Systems. Ce partenariat souligne non seulement notre engagement à fournir des solutions de stockage d'énergie de pointe, fiables et efficaces, mais il renforce également notre capacité à soutenir la transition énergétique grâce à des infrastructures durables et robustes. »

« Le produit TENER représente un bond en avant dans la technologie des batteries. Il offre un rendement, une efficacité et une durabilité accrus, a déclaré Marco Roeleveld, directeur général d'Alfen. Nous sommes ravis du potentiel de TENER et de la façon dont il peut compléter nos propres solutions, des solutions de réseau intelligent aux systèmes de stockage d'énergie. »

S'appuyant sur un réseau mondial de plus de 700 stations-service, CATL exploite les avantages synergiques de ses partenaires logistiques et le soutien complet de l'écosystème pour fournir des services à l'étranger professionnels, efficaces et fiables. Cette solide infrastructure assure une gestion transparente de la chaîne d'approvisionnement, des solutions personnalisées et un soutien technique continu pour chaque partenaire.

CATL a établi et renforcé des partenariats avec des acteurs mondiaux de premier plan dans l'industrie comme NextEra, Fluence, Wartsila, Tesla, Powin et FlexGen, et a mis en oeuvre à ce jour plus de 1 000 projets de stockage d'énergie dans plus de 40 pays et régions grâce à ses technologies énergétiques avancées.

En 2023, pour la troisième année consécutive, CATL s'est classée au premier rang sur le plan des parts de marché mondiales de batteries de stockage d'énergie. Avec 69 GWh, l'entreprise détient 40 % des parts de marché de batteries de stockage tranquille. CATL élargira sa coopération avec un plus grand nombre de partenaires afin de promouvoir la transition énergétique et de contribuer aux efforts mondiaux pour atteindre la carboneutralité.

Engagement envers un avenir durable pour l'Europe

Le dévouement de CATL va au-delà de la fourniture de solutions énergétiques : il vise à soutenir le bien-être des collectivités dans lesquelles elle exerce ses activités. En 2023, l'entreprise a fait don de 1,5 million de forints pour construire une salle de sels thérapeutiques à Debrecen, de 20 000 euros à la clinique pédiatrique de l'université de Debrecen et de 30 000 euros pour le traitement d'un garçon hongrois atteint d'une maladie génétique. Ces jalons soulignent tous l'engagement de CATL à soutenir le développement durable de l'Europe.

Reconnaissant l'importance de soutenir les futurs talents, CATL a également soutenu activement les carrières des employés et les initiatives éducatives. L'entreprise a notamment établi un partenariat stratégique avec le Centre de formation professionnelle de Debrecen en 2024 qui visait à harmoniser la formation professionnelle avec les besoins de l'industrie, assurant le développement de professionnels prêts, motivés et hautement qualifiés pour l'avenir.

Les bonnes pratiques environnementales sont une autre pierre angulaire de la philosophie de CATL. L'entreprise entreprend un projet de reboisement dans l'état de Thuringe. En 2023, CATL a aidé à planter 4 800 arbres, signe de son engagement et de son dévouement inébranlables à restaurer et à enrichir la nature, à améliorer la biodiversité et à soutenir la résilience des forêts.

L'engagement inébranlable de CATL en faveur du développement durable laissera un impact durable en Europe, favorisant un avenir où les progrès sont harmonieusement liés à la prospérité environnementale et sociale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2445582/CATL_booth_ees_Europe.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2445583/Hank_Zhao__CTO_of_ESS_Europe__CATL.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2445584/Perry_Kuiper__SVP_Sales_of_Sustainable_Power_Solutions.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2445585/Marco_Roeleveld__Chief_Executive_Officer_of_Alfen.jpg

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)

24 juin 2024 à 04:33

Communiqué envoyé leet diffusé par :