REPLY : le prix AIRA Challenge 2024 décerné à Roboverse Reply pour sa commande des robots mobiles via un casque VR

le prix AIRA Challenge 2024 décerné à Roboverse Reply pour sa commande des robots mobiles via un casque VR





Roboverse Reply, le spécialiste de l'intégration de la robotique et de la capture de la réalité avec la réalité mixte, vient de remporter le défi AIRA des applications robotiques industrielles avancées pour la deuxième fois d'affilée. Le concours a convié des experts de premier plan pour des solutions innovantes permettant la commande à distance de robots mobiles durant des inspections autonomes dans des environnements de production. La plateforme de Roboverse Reply démontre comment l'IA et l'expertise humaine peuvent être combinées pour relever les grands défis industriels dans des applications de monde réel.

La finale du défi AIRA s'est déroulée pour la seconde fois dans le cadre de l'ACHEMA, le plus grand salon professionnel de l'industrie des process. Par le biais de ce concours, les entreprises chimiques et pharmaceutiques BASF, Bayer, Boehringer Ingelheim et Wacker promeuvent le développement de nouvelles applications robotiques pour leur secteur. Cette année, les cinq finalistes ont montré comment leurs robots peuvent être contrôlés à distance via des sites de productions afin de réaliser diverses tâches comme l'ouverture de portes, la maintenance de systèmes ou la vérification d'inventaires.

Roboverse Reply a su convaincre le jury grâce à sa solution intuitive, évolutive et prête pour un déploiement en entreprise. Il fonction avec des éléments standard comme des casques VR, permettant ainsi aux utilisateurs de commander de manière intuitive les robots mobiles, comme le Spot de Boston Dynamics, grâce au suivi manuel et à des manettes pour faire fonctionner avec précision leurs bras préhenseurs. De plus, les utilisateurs peuvent accéder à des informations supplémentaires, comme les valeurs mesurées et les plans du site, pour garantir la prise de décisions éclairées. Comme toutes les données sont traitées dans l'infrastructure cloud du client, la solution est accessible depuis n'importe quel lieu et s'intègre parfaitement aux systèmes existants.

« Nous sommes fiers d'avoir remporté le prestigieux défi AIRA, qui confirme notre expertise dans le développement de solutions robotiques mobiles pour les applications industrielles. Dans notre Robotics Lab, nous expérimentons sans relâche avec les nouvelles tendances de l'informatique spatiale et de l'IA incarnée afin de relever les clients de nos clients. Des solutions telles que la plateforme robotique de Roboverse Reply permettent aux entreprises de gérer des événements imprévus de manière flexible et à distance, assurant des interventions précises et évitant efficacement les temps d'arrêt des installations industrielles », déclare Filippo Rizzante, CTO, Reply.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] est spécialisé dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur de nouveaux canaux de communication et médias numériques. En tant que réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles commerciaux rendus possibles par les nouveaux modèles d'IA, de big data, de cloud computing, de médias numériques et d'internet des objets. Reply fournit des services de conseil, d'intégration de systèmes et de services numériques aux organisations de l'ensemble des télécommunications et des médias ; industrie et services; la banque et l'assurance ; et les secteurs publics. www.reply.com

Roboverse Reply

Roboverse Reply se spécialise dans les scénarios d'intégration autour de la robotique et de la capture de la réalité avec la réalité mixte, où les infrastructures cloud ou sur site nécessitent des solutions prêtes pour être déployées en entreprise. Les solutions Roboverse Reply comprennent des compétences en IA avec détection d'anomalies basées sur des capteurs, la gestion de flotte pour l'internet des objets robotiques, les jumeaux numériques et la logique commerciale pour fournir un support de bout en bout aux clients. La plateforme Roboverse Reply permet à l'inspection préventive autonome de prolonger la durée de vie de vos infrastructures et la téléprésence interactive, un élément crucial de la sûreté et de la sécurité. www.roboverse.reply.com

24 juin 2024 à 04:05

