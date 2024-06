Le premier optique Olight : le Osight en vedette à EUROSATORY





PARIS, 24 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le Osight, le premier viseur point rouge / point vert au monde avec un couvercle de chargement, a été présenté au salon EUROSATORY, qui s'est tenu à Paris du 17 au 22 juin.

En tant que premier viseur conçu et fabriqué par Olight, déjà reconnue comme une entreprise leader dans le domaine des lampes de poche, le Osight est destiné à redéfinir l'industrie des optiques avec sa technologie innovante. Avec un capuchon de chargement magnétique offrant l'équivalent de trois charges complètes à l'optique, les utilisateurs peuvent se lancer dans leurs missions avec une confiance inébranlable, sans craindre de tomber en panne de batterie.

Le Osight lui-même bénéficie d'une durée de fonctionnement maximale incroyable de 70 000 heures en mode le plus bas, et lorsqu'il est associé au capuchon de charge, il peut ainsi atteindre 280 000 heures d'utilisation. Le couvercle dispose d'un indicateur intuitif du pourcentage de batterie, affichant l'autonomie du viseur et celle du couvercle, garantissant aux utilisateurs de pouvoir surveiller facilement les niveaux de puissance. Le chargement du capuchon est pratique avec une compatibilité universelle USB-C. La lentille de 24mm x 21,6mm, de haute qualité, offre une précision exceptionnelle dans l'acquisition de cible, même avec le recul de votre équipement.

En plus du Osight, plusieurs autres nouveaux produits impressionnants ont pu être présentés sur le salon, dont deux lampes montées sur rail, la PL-MINI 3 et la Odin S, ainsi qu'un produit d'éclairage bidirectionnel innovant, la Prowess. La toute nouvelle lampe de camping, la Olantern Stretch, est une lanterne au style classique offrant deux sources lumineuses et présentant un design extensible innovant.

« C'est notre première participation au salon EUROSATORY, qui est une excellente opportunité pour nous de rencontrer nos utilisateurs et présenter nos nouveaux produits. Nous espérons que le Osight rencontrera en France un succès similaire à l'accueil fabuleux qu'il a reçu à Dallas, aux États-Unis, et que les différentes rencontres que nous avons faites pendant le salon permettront à de nouveaux professionnels de découvrir l'univers Olight », a déclaré Jenny, la directrice du marché français d'Olight.

L'exposition biennale EUROSATORY a débuté en 1960 et est le plus grand salon relatif au marché de la défense au monde. Elle est organisée par le ministère français de la Défense et sert de plateforme principale pour les pays afin de présenter leurs forces militaires. Chaque édition du salon rassemble des entreprises militaires, de défense, de sécurité et d'autres entreprises du monde entier. Plus de 2000 entreprises ont participé à EUROSATORY 2024, dont Olight !

Olight se classe en tête en termes de popularité et de trafic sur le web dans l'industrie des lampes de poche en France. Les principales catégories vendues sont les lampes montées sur rail, les lampes EDC et les lampes de vélo. Le public principal pour ces produits est âgé de 18 à 44 ans, principalement masculin.

À propos d'OLIGHT :

OLIGHT est une marque leader dans l'éclairage portable, engagée à fournir des solutions d'éclairage de haute qualité et innovantes pour diverses applications. Avec une quête incessante d'excellence et un engagement envers la satisfaction du client, OLIGHT est devenu un nom de confiance dans l'industrie de l'éclairage. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.olightstore.fr .

24 juin 2024 à 04:00

