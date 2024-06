Boku connecte les 16,3 millions d'utilisateurs polonais de BLIK à Google grâce à la mise en place d'une nouvelle relation de paiement





Boku Inc. (LON : BOKU), le réseau mondial de solutions de paiement locaux, a le plaisir d'annoncer qu'elle offre désormais BLIK, le système de paiement instantané polonais, en tant que méthode de paiement pour Google Play Store. Grâce à cette initiative, les 16,3 millions d'utilisateurs actifs de BLIK pourront utiliser leur méthode de paiement préférée pour effectuer des achats sur Google Play Store.

BLIK représente la première connexion de compte à compte (account to account, A2A) de Boku avec Google, étendant la solide relation que le réseau de paiement mondial entretient déjà avec Google par le biais de sa solution de facturation directe aux opérateurs (Direct Carrier Billing). Le fait de proposer BLIK comme option de paiement permettra à Google non seulement d'accroître sa base d'utilisateurs sur Google Play Store, mais aussi d'améliorer la satisfaction et la fidélisation des consommateurs polonais qui privilégient le mobile et qui souhaitent bénéficier d'options de paiement plus rapides et plus pratiques.

Système de paiement majeur en Pologne, BLIK offre un moyen de paiement rapide, sûr et pratique, via lequel les utilisateurs n'ont pas à fournir leurs données pour effectuer un paiement. L'an dernier, la Banque nationale de Pologne a classé BLIK parmi les « systèmes de paiement de détail importants » sur le marché polonais. Il s'agit désormais du moyen de paiement le plus utilisé pour les achats en ligne dans le pays, la moitié de la population adulte ayant recours à ses services.

BLIK est en train de gagner en popularité, comme en témoignent les chiffres transactionnels en constante augmentation et le nombre d'utilisateurs actifs, qui a atteint 16,3 millions au premier trimestre 2024. Au cours des trois premiers mois de 2024, les utilisateurs ont effectué 518 millions de transactions, dont 264,9 millions dans des boutiques en ligne. Cela représente une augmentation de 28 % des paiements liés au commerce électronique par rapport à la même période en 2023.

Stuart Neal, PDG de Boku, a commenté en ces termes : « Nous sommes très heureux de voir BLIK devenir une option de paiement pour Google Play Store en Pologne. Il s'agit de notre première connexion A2A avec Google, une société avec laquelle nous entretenons des relations depuis plusieurs années, car nous lui fournissions déjà des solutions de facturation directe aux opérateurs. La mission de Boku est de permettre aux personnes de payer pour les services qu'elles apprécient de la manière dont elles le souhaitent, et de donner la possibilité aux commerçants du monde entier d'offrir en toute transparence un choix de paiements locaux afin de déverrouiller de nouveaux éléments générateurs de croissance à travers le monde. Les méthodes de paiement local continuent à gagner en popularité, et nous sommes ravis de participer aux innovations de Google pour l'avenir des paiements. »

Magdalena Kubisa, directrice du développement commercial chez BLIK, a confié pour sa part : « BLIK est un moyen de paiement polyvalent qui est déjà le premier choix de nombreux Polonais pour leurs achats en ligne, aussi nous sommes ravis d'étendre notre réseau de disponibilité. Grâce à notre collaboration avec Boku, BLIK sera l'un des modes de paiement disponibles sur Google Play. Pour nous, il s'agit d'une nouvelle étape stratégique dans le développement et la croissance de notre système. »

Boku aide les personnes à payer de la manière dont elles le souhaitent en bâtissant un réseau mondial de solutions de paiement locaux, comprenant des portefeuilles numériques, la facturation directe aux opérateurs et des systèmes de paiement de compte à compte en temps réel. Le réseau mondial de paiements de Boku inclut désormais plus de 300 méthodes de paiement locales déployées dans le monde entier, touchant plus de 7,5 milliards de comptes de paiement de consommateurs dans plus de 90 pays. Boku travaille avec les plus grandes entreprises du monde, dont Amazon, Google, Spotify, Meta, Microsoft, Netflix, Tencent et Sky, en les aidant à développer leurs activités aux quatre coins de la planète.

Constituée en 2008, Boku Inc. a son siège à Londres, au Royaume-Uni, et dispose également de bureaux aux États-Unis, en Inde, au Brésil, en Chine, en Estonie, en France, en Allemagne, en Indonésie, au Japon, à Singapour, en Espagne, à Taïwan et au Vietnam.

Pour en apprendre davantage sur Boku, prière de consulter notre site web à l'adresse www.boku.com.

