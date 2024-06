Étude mariage 2024 de la faireparterie





HAMBOURG, Allemagne, 24 juin 2024 /PRNewswire/ -- À quoi ressemble le mariage en France en 2024 ? Pour la quatrième fois consécutive, la société faireparterie, créatrice de faire-part de mariage, a mené sa grande étude sur le mariage . 618 personnes mariées ont été interrogées sur la rencontre, le budget, les sources de stress et de tension, ou encore sur les catastrophes vécues lors du jour J.

L'Amour au premier clic : 20 % des Français?es se rencontrent en ligne

Ils ont beau être décriés, les applications et sites de rencontres sont plus incontournables que jamais dans la rencontre amoureuse : c'est ainsi que se rencontrent majoritairement les couples mariés en 2024, même si les amours de lycée sont en deuxième place sur le podium. Le cercle d'amis et le lieu de travail sont en 3ème et 4ème position. Et après la rencontre, qu'est-ce qui fait durer un couple ?

Les motifs de rupture varient fortement en fonction du sexe

Quand on les interroge sur les motifs de rupture, les sondé?es citent en premier l'hygiène, l'infidélité et les addictions. Des différences genrées émergent cependant : les femmes sont davantage rebutées par les partenaires qui ont une hygiène douteuse et qui n'ont pas de travail stable, tandis que les hommes évitent les femmes qui n'ont pas de hobbys ou d'ami?es proches.

De la planification à la célébration, il n'y a qu'un pas

Après l'excitation des fiançailles vient la phase d'organisation : c'est l'occasion pour les couples de démontrer leur capacité à relever certains défis ensemble. De façon intéressante, les hommes comme les femmes ont tendance à affirmer avoir assumé plus de la moitié du travail. Tandis que les femmes sont plus nombreuses à endosser la quasi-totalité des responsabilités (15 % contre 8 % des hommes). Côté relation, 75 % des sondé?es confessent s'être occasionnellement disputés.

Stress, tensions, et disputes viennent assombrir le tableau

Pour les personnes interrogées (43 %), la famille est une importante source de stress pendant la planification, surtout en raison d'exigences excessives. Heureusement, près de la moitié des répondant?es décrivent le jour J comme « parfait ». Même si tout ne s'est pas toujours bien passé : météo capricieuse, annulations de dernière minute et problèmes techniques comptent parmi les catastrophes de mariage les plus fréquentes en 2024. Avec le recul, 43 % admettent qu'iels auraient préféré éviter le stress et accorder moins d'importance à la perfection.

À propos de l'étude

La faireparterie a interrogé 618 Français?es (hommes et femmes) au moyen d'un questionnaire en ligne diffusé entre le 27 février et le 4 mars 2024. Découvrez l'ensemble de l'étude ici : https://www.faireparterie.fr/etude-exclusive-mariage/

À propos de faireparterie

La faireparterie est une entreprise spécialisée dans les faire-part en ligne. Elle a vu le jour en Allemagne en 2007 sous le nom de kartenmacherei et s'est développée sur le marché français à partir de 2014.

