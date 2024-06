Seroba et Kurma Partners annoncent un financement de série B complémentaire pour Vico Therapeutics totalisant 65,8 millions EUR (70,7 millions USD)





Seroba, une société européenne de capital-risque dans le domaine des sciences de la vie dont le siège est à Dublin et avec des bureaux à Paris et Milan, et Kurma Partners, une société européenne de capital-risque qui finance l'innovation dans les domaines de la santé et de la biotechnologie, du pré-amorçage jusqu'au growth capital, basée à Paris et à Munich, annoncent aujourd'hui le second closing de la série B de Vico Therapeutics.

Vico Therapeutics B.V. est une société de médicaments génétiques de stade clinique qui met au point des thérapies pour les maladies neurologiques graves. VO659, son programme phare, fait actuellement l'objet d'une étude clinique de phase 1/2a portant sur des patients atteints d'ataxie spinocérébelleuse de type 3 et 1 et de la maladie de Huntington, des maladies neurodégénératives dévastatrices pour lesquelles il n'existe actuellement aucun traitement permettant de modifier l'évolution de la maladie.

Seroba a rejoint le consortium d'investisseurs en qualité de lead du second closing prévu de la série B d'un montant supplémentaire de 11,5 millions EUR (12,4 millions USD) avec la participation Kurma Growth Opportunities Fund qui permettra à Vico de continuer à faire avancer son programme clinique principal et à développer un portefeuille de nouveaux oligonucléotides antisens. Parmi les investisseurs existants figurent Ackermans & van Haaren (AvH), Droia Ventures, EQT Life Sciences, Eurazeo, Kurma Biofund, Polaris Partners et Pureos Bioventures, pour une série B se montant au total à 65,8 millions EUR (70,7 millions USD).

Catello Somma, Partner , Seroba, déclare :

« Nous sommes extrêmement fiers de soutenir Vico dans ce cycle de financement et de rejoindre les investisseurs existants. Ce « growth capital » aidera la société à renforcer ses programmes cliniques afin d'offrir des résultats qui changent la vie des patients atteints d'affections polyQ, telles que l'ataxie spinocérébelleuse et la maladie de Huntington. Nous sommes ravis de nous associer à Vico et à son équipe remarquable alors que la société fait progresser ses programmes. »

Daniel Parera et Jean-François Rivassou, Ppartners, Kurma, déclarent :

« Vico est un très bel exemple d'une société pour laquelle Kurma Partners a agi en tant qu'investisseur cofondateur (Rémi Droller pour le compte de Kurma Biofund III aux côtés d'EQT Life Sciences) qui a progressé dans le développement clinique, un domaine dans lequel Kurma Growth Opportunities Fund est en mesure d'ajouter un soutien supplémentaire à la société et à son équipe de direction expérimentée dans la poursuite de l'évolution de Vico avec les investisseurs existants ».

À propos de Seroba.

Seroba est une société de capital-risque dans le domaine des sciences de la vie basée à Dublin, Paris et Milan, investissant aujourd'hui à partir de son quatrième fonds Seroba se concentre sur la création de valeur en soutenant des innovations dans le domaine des biotechnologies et des dispositifs médicaux qui transformeront la prise en charge et le traitement des patients en répondant aux besoins médicaux non satisfaits L'équipe de Seroba est composée de professionnels ayant développé une expérience internationale des secteurs de la santé et de l'investissement ainsi qu'un vaste réseau mondial, s'impliquant auprès des entrepreneurs qui partagent leur passion dans un objectif commun d'amélioration de la santé humaine, tout en générant des succès financiers.

Suivez l'actualité de Seroba sur https://serobavc.com/

A propos de Kurma Partners

Créé en juillet 2009 et basée à Paris et Munich, Kurma Partners est une société européenne de capital-risque qui finance l'innovation dans les domaines de la santé et de la biotechnologie, depuis le pré-amorçage jusqu'au capital de croissance. Kurma investit par l'entremise de ses fonds Kurma Biofund I, II et III, Kurma Diagnostics et Kurma Diagnostics 2, et le plus récent Kurma Growth Opportunities Fund, pour lequel il s'agit du huitième investissement. Kurma collabore à travers de vastes réseaux d'instituts de recherche et d'enseignement prestigieux, d'organisations cluster de premier plan et d'hôpitaux travaillant avec des acteurs établis de l'industrie. Kurma Partners fait partie du groupe Eurazeo.

www.kurmapartners.com ( www.eurazeo.com/en )

