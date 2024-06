Générateur intelligent d'énergie renouvelable, sécurité et numérisation, Huawei FusionSolar présente au salon Intersolar Europe 2024.





MUNICH, 24 juin 2024 /PRNewswire/ -- Huawei Digital Power présente ses FusionSolar Smart PV+ESS solutions de nouvelle génération, adaptées à tous les scénarios, au salon Intersolar Europe 2024. Le stand présente ses solutions de pointe et des exemples de réussite à l'échelle mondiale dans des contextes de production commerciale, SSE, C&I et résidentiels.

Service public : Solution de générateur intelligent d'énergie renouvelable

Huawei a mis au point une solution de générateur intelligent d'énergie renouvelable qui comprend des modules photovoltaïques, un système de stockage d'énergie (SSE), une charge, un réseau et un système de gestion pour piloter la production d'énergie photovoltaïque, du suivi du réseau jusqu'à la formation du réseau. La solution vise à éliminer les principaux obstacles au développement des énergies renouvelables et à relever le défi mondial consistant à accroître l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau, en construisant un nouveau système électrique intégrant et utilisant 100 % d'énergies renouvelables.

Des technologies innovantes sont utilisées pour redéfinir la tension, la fréquence et l'angle de puissance, permettant d'obtenir des rendements plus élevés, une intégration complète et un contrôle stable. La solution a été rigoureusement testée dans des réseaux puissants et faibles, et son adaptabilité a été pleinement prouvée dans tous les environnements de réseaux électriques. Dans le cadre du projet de la mer Rouge en Arabie saoudite, le plus important micro-réseau au monde fonctionne de manière stable depuis plus de huit mois. Il fournit à une ville nouvelle une énergie 100 % renouvelable basée sur la synergie PV+SSE et établit une référence pour les micro-réseaux de niveau GW.

SSE : La nouvelle plateforme de SSE smart string et de formation du réseau, de la cellule jusqu'au réseau

Huawei a choisi la technologie string, des onduleurs aux SSE, qui utilise des technologies d'électronique de puissance contrôlable pour résoudre les problèmes d'irrégularité et d'incertitude des batteries au lithium.

La nouvelle plateforme de SSE smart string et de formation du réseau, de la cellule jusqu'au réseau, offre une sécurité de l'architecture complète, une formation de réseau dans tous les scénarios, une rentabilité sur l'ensemble du cycle de vie et une numérisation de la liaison complète. De plus, la plateforme est construite sur un écosystème ouvert et conçue pour favoriser le développement harmonieux et de haute qualité des centrales électriques tout au long de leur cycle de vie avec des partenaires.

C&I : La toute nouvelle solution OASIS

Lors de la transformation de l'énergie, un système photovoltaïque peut apporter à la fois des capacités de protection semblables à celles d'un sol fertile et des pics écologiques semblables à une oasis, permettant à des milliers d'industries d'effectuer des progrès accélérés, flexibles et diversifiés, sur l'oasis énergétique, et de bénéficier d'innovations technologiques, de sorte que l'énergie verte puisse être pleinement utilisée et que l'électricité puisse être pleinement exploitée. Un système photovoltaïque (PV) permet à une entreprise de produire de l'électricité verte et de diversifier ses activités. Par conséquent, Huawei a modernisé la C&I Smart PV solution vers la FusionSolar OASIS Solution, avec les significations suivantes :

O" signifie "solution complète" (one stop solution) : Grâce aux fonctionnalités de solution les plus complètes, nous fournissons aux clients une solution d'énergie solaire complète.

Le "A" est une variante du chiffre 4 : Il représente les quatre produits de base que sont l'onduleur, l'optimiseur , le stockage de l'énergie et la recharge des véhicules électriques.

Le premier "S" est pour solaire et SSE : La lumière omniprésente du soleil est la source de l'énergie solaire, permettant la transition énergétique de diverses industries.

La lettre "I" signifie "intelligent" : Notre solution intelligente aide les propriétaires d'installations C&I à effectuer une transition facile vers une énergie propre et une gestion intelligente de l'énergie.

Le dernier "S" signifie sécurité : La sécurité est la priorité absolue pour les produits C&I et un principe technique qui sous-tend la solution.

La Huawei FusionSolar C&I OASIS Solution est une solution complète qui intègre des optimiseurs, des onduleurs, des SSE et des chargeurs pour aider diverses industries à passer au vert et à réduire leurs émissions de carbone en fournissant une sécurité active au niveau du système et des capacités renforcées pour l'alimentation en énergie verte et le soutien au réseau électrique. La tendance de FusionSolar dans un scénario C&I est "solaire généralisé" et "SSE généralisé".

La sécurité est particulièrement importante dans les scénarios de SSE C&I. C'est pourquoi Huawei a proposé une architecture de sécurité innovante et relié tous les points de rupture à la ligne de sécurité. Par exemple, la gamme SUN5000 associe l'arrêt rapide (RSD) au disjoncteur de défaut d'arc (AFCI) pour assurer non seulement la sécurité des biens, mais aussi celle des personnes. La protection par AFCI est déclenchée lorsque le RSD est activé. Sont également permises la déconnexion au niveau smart string (SSLD) et le RSD, protégeant ainsi l'appareil et les personnes.

Résidentiel : Une maison qui brille toujours

Depuis la maison jusqu'à la communauté, la solution résidentielle FusionSolar vise à créer des liens entre voisins grâce à une centrale électrique virtuelle et à l'indépendance énergétique. Huawei Digital Power a mis à jour la solution résidentielle unique FusionSolar qui comprend les optimiseurs, les onduleurs, le SSE, les chargeurs, SmartGuard, EMMA, le système de gestion et l'application. Cette solution unique s'applique à tous les scénarios, un seul vendeur fournissant tous les produits et un seul contact de service répondant à toutes les exigences d'après-vente. Cette solution permet aux ménages d'atteindre l'indépendance énergétique et redéfinit l'expérience utilisateur grâce à un fonctionnement sans souci, une sécurité ultime et une excellente qualité.

La solution couvre la production efficace d'électricité, le stockage durable de l'énergie, l'alimentation de secours de l'ensemble de la maison, la gestion intelligente et la sécurité active. Elle permet de gérer l'énergie domestique tout au long du processus, de la production d'énergie verte à la consommation d'énergie intelligente, de la maison zéro carbone à la communauté zéro carbone, de l'indépendance énergétique à l'Internet de l'énergie.

Au cours de la prochaine décennie, la technologie des générateurs intelligents d'énergie renouvelable peut être un choix privilégié pour accélérer le développement de l'énergie propre. Huawei travaillera avec ses clients et partenaires pour saisir les opportunités de développement de l'industrie offertes par la transformation technologique et accélérer le développement des solutions PV+SSE en tant que principale source d'énergie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2444637/image_5003324_27282403.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2444638/image_5003324_27282620.jpg

23 juin 2024 à 23:47

Communiqué envoyé leet diffusé par :