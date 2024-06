Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée nationale du souvenir des victimes de terrorisme





OTTAWA, ON, le 23 juin 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale du souvenir des victimes de terrorisme :

« Aujourd'hui, nous pensons aux Canadiens dont la vie a été interrompue ou bouleversée à jamais par un attentat terroriste, et nous leur rendons hommage.

« Il y a 39 ans aujourd'hui, 329 personnes innocentes, dont 280 Canadiens, ont perdu la vie de manière tragique lorsqu'une bombe dissimulée à bord du vol 182 d'Air India au Canada a explosé en plein vol. Cet attentat terroriste reste le plus meurtrier de l'histoire de notre pays. Il nous rappelle la violence insensée que perpétue le terrorisme et notre responsabilité commune de condamner sans équivoque le terrorisme.

« Le Canada contribue à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Nous mettons à jour notre Stratégie de lutte contre le terrorisme pour qu'elle reste moderne et efficace. Par l'entremise du Centre canadien d'engagement communautaire et de prévention de la violence, nous travaillons avec les autres niveaux de gouvernement et d'autres partenaires en vue d'accroître et de communiquer nos connaissances, d'assurer le financement et la coordination de la recherche, et de soutenir les efforts de prévention et les interventions.

« Par le biais du Fonds pour la résilience communautaire, nous accordons des fonds à des organisations qui contribuent à améliorer notre compréhension de l'extrémisme violent et notre capacité de prévenir ces actes de violence. Par ailleurs, plus tôt cette semaine, nous avons annoncé l'ajout du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) à la liste des entités terroristes au titre du Code criminel du Canada. Nous poursuivrons également nos efforts avec nos alliés et partenaires, au pays comme à l'étranger, en vue de mieux détecter et prévenir les menaces de terrorisme et d'y réagir.

« Aujourd'hui et tous les jours, nous sommes unis face à la haine, à l'intolérance et à la division. Nous réaffirmons la détermination du Canada à lutter contre l'extrémisme violent et à assurer la sécurité de sa population. »

