Programme d'assistance financière spécifique relatif aux incendies de forêt - Les personnes évacuées pourront recevoir une indemnité pour chaque évacuation





QUÉBEC, le 23 juin 2024 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, François Bonnardel, annonce l'établissement du Programme d'assistance financière spécifique relatif aux incendies de forêt du printemps et de l'été 2024 en réponse aux feux qui sévissent présentement sur le territoire québécois. La situation a forcé certaines municipalités à décréter l'état d'urgence et plus de 1?000 personnes à ce jour ont dû évacuer leur résidence de façon préventive.

Le programme prévoit une indemnité forfaitaire de 1?500 $ par résidence principale évacuée sur recommandation ou ordre d'une autorité compétente. Les citoyennes et citoyens ayant dû évacuer leur résidence peuvent effectuer une demande d'indemnisation en ligne sur Quebec.ca.

Les feux de forêt génèrent des besoins auxquels le Programme général d'assistance financière lors de sinistres ne peut répondre adéquatement. Ainsi, un programme spécifique, identique à celui établi lors des incendies de forêt historiques du printemps et de l'été 2023 est proposé afin d'offrir aux personnes évacuées, aux municipalités touchées et aux organismes leur venant en aide, une assistance financière adaptée aux besoins et à l'urgence de la situation.

Citation :

«?En raison des feux de forêt, il faut malheureusement vivre des situations où certains citoyens doivent évacuer leur domicile. C'est pourquoi nous répondons présents pour soutenir les Québécoises et Québécois affectés en établissant ce programme d'indemnisation spécifique. Notre priorité reste toujours la même : protéger les personnes, les communautés et les infrastructures stratégiques.?»

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

Voici les principales modalités du programme : Pour apporter une assistance financière à la population évacuée, une indemnité forfaitaire de 1?500 $ sera accordée par résidence principale évacuée sur recommandation ou ordre d'une autorité compétente ?; cette somme sera payable pour chaque période d'évacuation?si la situation se présente?; Les municipalités admissibles au programme présentement sont : Région 08 -- Abitibi-Témiscamingue Béarn (Municipalité) Région 09 -- Côte-Nord Baie-Comeau (Ville) Côte-Nord-du-Golfe-du- Saint-Laurent (Municipalité) Port-Cartier (Ville) Schefferville (Ville) Sept-Îles (Ville) L'aide financière est accordée aux citoyennes et citoyens touchés pour couvrir les dépenses extraordinaires d'évacuation liées à une catastrophe naturelle exceptionnelle qui menace la vie humaine. Le propriétaire d'une résidence principale ou le locataire qui a reçu un ordre d'évacuation de la part d'une autorité compétente peut présenter une demande. Pour faire une demande pour cette prestation, les demandeurs doivent fournir une preuve de résidence (ex. : permis de conduire, bulletin scolaire, avis de cotisation de Revenu Québec ou de l'Agence du revenu du Canada ou tout autre document provenant du gouvernement provincial ou fédéral et daté d'avant le sinistre) ainsi que l'avis d'évaluation municipale de la résidence ou le bail en vigueur au moment du sinistre, selon le cas, pour établir l'admissibilité de la réclamation. Le programme spécifique prévoit de rembourser les dépenses supplémentaires des municipalités ayant mis en place des mesures d'intervention et de rétablissement. En vue de limiter le fardeau financier imposé aux municipalités, les dépenses admissibles par celles-ci seront remboursées à 100 %. Des organismes tels que la Croix-Rouge viennent souvent en aide aux municipalités touchées. Ainsi, le programme prévoit le remboursement de certaines dépenses supplémentaires de ces organismes.



Lien connexe :

Pour faire une demande de prestation ou pour en savoir plus sur le soutien offert aux personnes touchées par les feux de forêt, consultez le Québec.ca

