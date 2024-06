Évacuation à l'Établissement de Port-Cartier





PORT-CARTIER, QC, le 23 juin 2024 /CNW/ - Étant donné l'intensification des feux de forêt dans la Ville de Port-Cartier au Québec, un avis d'évacuation a été émis le vendredi 21 juin, y compris la zone dans laquelle se trouve l'Établissement de Port-Cartier.

Tous les détenus ont été déplacés avec succès de la zone touchée vers d'autres établissements correctionnels fédéraux sécurisés.

Pour procéder à l'évacuation, nous avons mis en place des mesures, en collaboration avec nos partenaires, afin de maintenir la sécurité de notre personnel, du public et des délinquants sous notre garde.

Les victimes ont été avisées selon les préférences qu'elles ont fournies au Service correctionnel du Canada.

L'établissement est actuellement fermé aux visites, y compris celles de bénévoles, d'entrepreneurs ou d'autres membres du personnel. Nous fournirons des mises à jour dans les médias sociaux.

Cette situation d'urgence continue d'évoluer. Nous allons continuer de communiquer avec notre personnel et de travailler avec tous nos partenaires, y compris la Ville de Port-Cartier et nos partenaires de la sécurité publique. Ce travail consistera notamment à déterminer quand il sera possible de rouvrir l'établissement.

Nos pensées sont avec les personnes affectées par cette situation dans plusieurs de nos communautés. La sécurité du personnel, des détenus et du public demeure notre priorité absolue.

« Je tiens à exprimer ma gratitude pour l'ensemble de notre personnel et de nos partenaires qui ont travaillé sans relâche pour planifier et mener à bien cette opération complexe dans un contexte de feux de forêt en pleine évolution. J'apprécie les efforts de tous ceux et celles qui se sont mobilisés pour mener à bien cette opération, tout en gardant en tête la sécurité de façon prioritaire. »

- Anne Kelly, Commissaire, Service correctionnel du Canada

L'Établissement de Port-Cartier , un établissement autonome à sécurité maximale, situé à Port-Cartier au Québec, compte actuellement 225 détenus.

