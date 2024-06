LES PREMIÈRES JOURNÉES MONDIALES HABANOS EN PERSONNE DE L'HISTOIRE CULMINENT AVEC UN DÎNER DE GALA EN L'HONNEUR DU 55E ANNIVERSAIRE DE TRINIDAD





Au cours de la soirée, un nouveau produit majeur de la marque a été dévoilé : Trinidad Cabildos Edición Limitada Premier

Un total de 5,150,000 ? a été récolté lors de la vente aux enchères de 5 humidors exclusifs.

LA HAVANE, 23 juin 2024 /PRNewswire/ -- La première édition en personne des Journées mondiales Habanos s'est achevée par un dîner de gala historique auquel ont assisté 400 invités du monde entier. L'événement s'est déroulé dans l'emblématique Victoria & Albert Museum de Londres, un lieu unique pour une occasion mémorable et symbolique où les amateurs de cigares ont pu honorer le riche héritage et l'excellence de la prestigieuse marque Trinidad à l'occasion de son 55e anniversaire.

La soirée a débuté dans le jardin John Madejski, un cadre idéal où les invités ont pu déguster du champagne, des cocktails et du Trinidad Vigia avant d'entrer dans la cour Raphael. Entourés de sept grands dessins de tapisseries peints par Raphaël, les invités ont dégusté un dîner exquis. Ces dessins sont considérés comme l'un des plus grands trésors de la Renaissance et servent de toile de fond à une expérience inoubliable.

Fidèle à son principe d'innovation et de tradition, Habanos, S.A. a surpris les participants avec le lancement en première mondiale de :

Trinidad Cabildos Edición Limitada 2024, une vitole exclusive de 46 anneaux et 162 mm de long qui rend hommage à la Villa de Santísima Trinidad - déclarée patrimoine mondial de l'UNESCO en 1988 - et honore l'un des premiers conseils municipaux fondés à Cuba à l'époque coloniale. Cette vitole sera disponible dans le monde entier dans un emballage spécialement conçu pour ce lancement, avec 12 cigares dotés d'une bague supplémentaire identifiant le Edición Limitada -Limited Edition et d'une bande de pied commémorative dotée de la technologie NFC, conçue exclusivement selon les normes de qualité les plus strictes. Ces 12 Habanos ont été vieillis pendant au moins deux ans et sont «entièrement faits à la main avec un long remplissage». Les heureux participants au dîner ont pu goûter pour la première fois ces Habanos, qui sont dignes des amateurs les plus exigeants avec des nuances uniques.



Notes de dégustation :

Dessiner : excellent et puissant.

Combustion : parfait.

Frêne : gris, cohérent et compact.

La force : moyen.

Expérience en matière de tabagisme : agréable avec des saveurs puissantes et équilibrées.

Accorder : C'est le cigare idéal pour accompagner les spiritueux haut de gamme tels que les rhums cubains ou le whisky.



Les saveurs et les arômes sont complexes. Présentes dès le début, les notes de noix, de vanille, d'herbacées et de bois évoluent vers des notes fumées, de torréfaction et de torréfaction intense.

Trinidad Cabildos Edición Limitada Premier (calibre 46 anneaux x 162 mm de longueur) est une production limitée exclusive pour le Royaume-Uni, avec seulement 10 000 boîtes numérotées. Chaque boîte contient 5 Habanos vieillis pendant au moins 2 ans et est «Entièrement faite à la main avec un long remplissage». Toutes comprennent un bracelet spécial Edición Limitada - Limited Edition Premier, en plus du bracelet de pied commémoratif doté de la technologie NFC.

Selon Luis Sánchez-Harguindey Pardo de Vera, coprésident de Habanos, S.A: «C'est un honneur de célébrer avec les aficionados du monde entier l'excellence et la tradition de Trinidad dans le cadre de l'un des événements les plus innovants et les plus internationaux de notre entreprise, les Journées mondiales Habanos», ajoutant : «Nous portons un toast non seulement à l'héritage de la marque, mais aussi à un avenir prometteur rempli de distinction et d'innovation : Nous portons un toast non seulement à l'héritage de la marque, mais aussi à un avenir prometteur rempli de distinction et d'innovation, et ces lancements en première mondiale sont une façon d'exprimer notre gratitude à nos aficionados dont la loyauté nous pousse à continuer à leur offrir ce qu'il y a de mieux.»

La grande finale de cette première édition en personne des Habanos World Days a été la vente aux enchères de l'Humidor , des pièces uniques créées en hommage à la marque Trinidad. À cette occasion, 5 humidors exclusifs ont été mis aux enchères, dont l'humidor Trinidad 55th Anniversary Fundadores Vintage 10 de Charaf Tajer & S.T. Dupont (n° 0001) mérite une mention spéciale. Il s'agit d'une série numérotée de 1 000 humidificateurs, dont les 55 premières pièces ont été créées sous la direction artistique du prestigieux designer Charaf Tajer, fondateur de la marque de mode Casablanca, présent lors de l'événement. Les recettes seront reversées au système cubain de santé publique.

Parmi toutes les pièces mises aux enchères, un total de 5,150,000 ? a été récolté, l'humidificateur Fundadores Vintage 10 by S.T. Dupont ayant été vendu pour le montant le plus élevé : 2,500,000 ?.

