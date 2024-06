Festivals et événements de la saison été-automne 2024 - La ministre Caroline Proulx et le caucus des députés de la Mauricie annoncent près de 1 600 000 $ pour soutenir les festivals de la région





QUÉBEC, le 22 juin 2024 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le caucus des députés de la Mauricie sont fiers de confirmer un appui financier de 1 556 000 $ pour soutenir des festivals de la région qui se tiendront dans le courant de l'été et de l'automne.

En tant que véritable ambassadeur de son coin de pays, le caucus des députés de la Mauricie démontre un soutien sans faille pour le développement et la croissance du tourisme. Ainsi, le ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec et député de Trois-Rivières, M. Jean Boulet, la députée de Champlain, Mme Sonia LeBel, le député de Maskinongé, M. Simon Allaire, et la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif, se joignent à la ministre Proulx pour annoncer cette importante contribution.

Chaque année, le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient plus de 250 événements à travers le Québec, attirant environ 23 millions de participants. Les nombreux artisans, artistes, employés et bénévoles qui y participent contribuent à créer une offre touristique diversifiée et attrayante dans toutes les régions du Québec, stimulant ainsi l'économie locale et régionale.

Citations :

« Les festivals et les événements dynamisent les villes, les municipalités et, plus largement, chacune des régions du Québec, ce qui renforce notre notoriété comme destination de choix. Ils incitent les visiteurs à prolonger leur séjour et génèrent des retombées économiques durables pour nos communautés. Nous agissons pour faire du Québec une destination de renommée internationale, combinant richesse culturelle et vitalité économique. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La Mauricie vibre au rythme de ses festivals et événements, qui sont une occasion privilégiée de découvertes et de rencontres! Ils permettent notamment à des artistes émergents et de renom de profiter d'une vitrine d'exception pour mettre en lumière leur talent, tout en dynamisant l'industrie touristique de la région. J'invite les festivaliers à mettre à profit leur passage chez nous pour visiter ses attraits et encourager ses commerces. »

Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec et député de Trois-Rivières

« Les festivals constituent un moteur économique très important pour la Mauricie et font vivre des moments mémorables aux nombreux visiteurs. Je pense entre autres au Festival western de St-Tite, cet événement phare de la région qui génère des retombées socioéconomiques considérables. Je suis heureuse que le gouvernement du Québec s'associe au succès de ces rassemblements d'envergure. »

Sonia LeBel, députée de Champlain

« Maskinongé est une circonscription très dynamique grâce à ses multiples festivals qui attirent de nombreuses personnes chaque année. Avec une offre variée allant de l'univers médiéval à l'agrotourisme, il y en a pour tous les goûts. Je suis fier que le gouvernement du Québec soutienne les festivals et les événements touristiques de mon comté, offrant ainsi aux visiteurs une expérience unique. Ces événements enrichissent l'attrait touristique de la région et ont un impact économique positif dont nous profitons tous. »

Simon Allaire, député de Maskinongé

« L'offre mauricienne en matière de festivals et d'événements est variée et très intéressante. Laissez-vous entraîner par la musique, les prestations et l'ambiance festive tout en suivant la route des événements pour visiter la région au complet. Merci et bravo aux organisateurs à l'équipe organisatrice et aux nombreux bénévoles! »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Festival ou événement Somme? Festival Sunsation 23 000 $ Festival de la truite mouchetée de Saint-Alexis-

des-Monts 11 000 $ Noël dans l'Caxton 28 000 $ Grand Prix de Trois-Rivières 416 000 $ Grande Bataille de Bicolline 87 000 $ Festival western de St-Tite 876 000 $ Défis du parc national de la Mauricie 32 000 $ Festival de la galette de sarrasin de Louiseville 40 000 $ Délices d'automne 43 000 $ Total 1 556 000 $

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.





Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.





Les projets soutenus dans le cadre des volets Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique doivent désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et peuvent dorénavant bénéficier d'ententes biennales.

