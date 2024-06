PMC Biogenix annonce son expansion et sa restructuration





PMC Biogenix, premier producteur durable d'amides gras spéciaux et de produits biosourcés à haute valeur ajoutée, annonce la construction et l'expansion de sa nouvelle usine Armoslip® à Gyeongju, en Corée du Sud, permettant une augmentation de la capacité de production de 50 %. La construction commencera fin 2024 avec de nouveaux approvisionnements disponibles d'ici mi-2026.

« Nous sommes ravis d'annoncer le projet de construction d'une nouvelle installation à Gyeongju. Cet investissement nous permettra d'augmenter considérablement la capacité de production afin de répondre à la demande croissante des clients pour nos produits Armoslip », déclare Debtosh Chakrabarti, présidente, PMC Group N.A., Inc., ajoutant : « Ce projet renforce notre engagement en tant que leader de l'industrie, en fournissant des produits et des solutions à nos clients, ainsi qu'à la communauté locale de Gyeongju. Nous apprécions le soutien continu de Gyeongju, du gouvernement local de la Corée du Sud, de la communauté et de nos clients. »

Dans le cadre de l'engagement continu de PMC d'assurer la durabilité et le succès à long terme de l'activité Biogenix à l'échelle mondiale, un examen stratégique complet des produits de l'usine de Memphis a été réalisé, ce qui a permis de mettre l'accent sur les amides et bisamides gras de haute valeur (Armoslip® et Kemamide®), les esters de glycérol (Kemester®), les stéarates métalliques (Lubrazinc®) et les esters spécialisés (Kemester®) et la décision de quitter le marché marchand de certains acides gras en vrac. Cette restructuration améliorera l'efficacité opérationnelle, mettra l'accent sur les points forts, alignera les ressources sur la demande du marché et renforcera les activités de PMC sur les produits dérivés oléochimiques.

À propos de PMC

PMC Group est une entreprise mondiale de produits chimiques et plastiques axée sur la croissance, diversifiée et dédiée aux solutions innovantes aux besoins quotidiens dans un large éventail de marchés finaux, y compris les plastiques, les produits de consommation, l'électronique, les peintures, l'emballage, les soins personnels, l'alimentation, l'automobile et les produits pharmaceutiques. La société s'est construite sur un modèle de croissance durable grâce à l'innovation tout en promouvant le bien social. PMC opère à partir d'une plateforme mondiale de fabrication, d'innovation et de marketing avec des installations en Amérique, en Europe et en Asie. Vous trouverez plus d'informations sur PMC et ses activités dans le monde entier à l'adresse www.pmc-group.com.

22 juin 2024 à 08:15

