Déclaration du premier ministre concernant le décès de James K. Irving





OTTAWA, ON, le 21 juin 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de James K. Irving :

« C'est avec tristesse que j'ai appris aujourd'hui le décès de James K. Irving, un homme d'affaires et entrepreneur canadien accompli.

« Fier Néo-Brunswickois, M. Irving était un créateur d'emplois dans sa province et à l'échelle du pays. Sous sa direction, l'entreprise J.D. Irving est devenue l'un des principaux employeurs du Canada - et M. Irving est devenu un symbole de l'entrepreneuriat et de la philanthropie au Canada.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux proches de M. Irving. Nous nous souviendrons toujours de lui, et il nous manquera énormément. »

21 juin 2024 à 21:31

