GCL SI présente sa récente innovation SiRo à Intersolar Europe 2024





MUNICH, 22 juin 2024 /PRNewswire/ -- GCL System Integration Technology Co, Ltd. (« GCL SI » ou « la Société »), principal fournisseur de solutions complètes en matière d'énergies renouvelables, présente SiRo, sa toute dernière innovation dans le secteur photovoltaïque, qui intègre le premier mécanisme révolutionnaire de suivi des émissions de carbone sur l'ensemble de la chaîne de valeur ? GCL Carbon Data Platform ? à l'occasion du salon Intersolar Europe, l'exposition phare de l'industrie solaire mondiale, qui se tient du 19 au 21 à Munich.

GCL SI y présente également une gamme de solutions récentes comprenant des modules pérovskites ainsi qu'une variété de modules de type N à haut rendement en Europe.

S'appuyant sur une technologie de blockchain de pointe et des partenariats stratégiques pour créer une plateforme carbone transparente et sans faille, la pratique pionnière de GCL SI permet de réduire son empreinte carbone et de donner à d'autres les moyens de faire de même.

Tous les modules équipés de la plateforme de données sur le carbone de GCL sont intégrés en tant que SiRo, une solution conçue et développée pour suivre les émissions de carbone depuis la production métallurgique de polysilicium jusqu'au raffinage du polysilicium dans un réacteur à lit fluidisé, en passant par les étapes de production du lingot à la plaquette et à la cellule, et enfin par l'assemblage du module photovoltaïque. La création de SiRo a pour objectif d'offrir aux clients des options plus sobres en carbone en assurant la traçabilité des émissions de carbone à chaque étape de la production et en garantissant que les émissions de carbone des modules SiRo sont conformes aux normes et aux exigences nationales en vigueur

Chaque module SiRo serait doté d'un code QR révélant ses émissions de carbone spécifiques et le rapport de chaque étape de production ; les données sont protégées par la technologie de blockchain pour empêcher toute falsification, et cette solution offre une transparence en préparation des règles imminentes du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism).

Les derniers modules pérovskites à jonction unique et en tandem de GCL ont établi de nouveaux records mondiaux avec un rendement de 19,04 % et 26,36 % respectivement, ce qui constitue une percée importante. Le système de production d'électricité à base de pérovskite continuera à améliorer les niveaux d'efficacité afin de promouvoir le développement de l'industrie et d'accroître la production. En outre, GCL SI a également présenté cinq modules de type N à haut rendement qui offrent une puissance maximale de 720 Wp avec des performances améliorées.

Lors du salon Intersolar Europe 2024, GCL SI a signé un accord de coopération avec EcoTree, une entreprise spécialisée dans le développement durable grâce à des solutions d'investissement innovantes dans la plantation d'arbres. Les deux entreprises collaboreront dans les domaines de la planification stratégique, de la communication, de la recherche et de l'évaluation afin de garantir l'efficacité de la conservation de la biodiversité et de la préservation des forêts.

« Nous sommes très heureux de nous engager dans un partenariat solide et efficace avec GCL SI. Nous contribuons tous deux activement à la décarburation. Il est logique d'unir nos forces pour développer des projets locaux en matière de biodiversité et de carbone. Chez EcoTree, nous sommes particulièrement heureux de la portée internationale de ce partenariat, qui représente notre ADN, le projet étant couvert dans plusieurs pays européens » a déclaré Thomas Canguilhem, PDG d'EcoTree.

Thomas Zhang, président exécutif de GCL SI, a fait remarquer que le salon Intersolar Europe a fourni à l'entreprise une plateforme lui permettant d'exposer ses toutes dernières réalisations technologiques, produits et solutions, tout en favorisant les échanges avec les leaders de l'industrie et en ouvrant de nouvelles voies par le biais de la collaboration.

« Nous nous trouvons à un tournant décisif de l'histoire pour ce qui est de relever les défis climatiques grâce à une innovation sans relâche et à des actions audacieuses afin de construire un avenir plus vert et plus résilient pour tous. GCL SI s'engage à favoriser le développement de l'industrie par le biais d'une présentation internationale et de technologies de pointe, notre objectif et notre responsabilité étant d'accélérer la transformation verte de la structure énergétique mondiale grâce à des produits et des solutions en constante évolution », a déclaré M. Zhang.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2443877/GCL_SI_debuting_several_trending_products_at_Intersolar_Europe.jpg

21 juin 2024 à 19:57

Communiqué envoyé leet diffusé par :