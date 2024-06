AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant les collectivités durables dans la région de Kitchener-Waterloo

GCL System Integration Technology Co, Ltd. (« GCL SI » ou « la Société »), principal fournisseur de solutions complètes en matière d'énergies renouvelables, présente SiRo, sa toute dernière innovation dans le secteur photovoltaïque, qui intègre le...

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, et la députée de Waterloo, l'honorable Bardish Chagger, feront une annonce au sujet des collectivités durables à Waterloo. Un point de presse suivra. En...

Le 21 juin 2024, le salon Intersolar Europe, consacré à l'industrie solaire photovoltaïque, qui s'est tenu pendant 3 jours à Munich, en Allemagne, a pris fin. POLYSHINE SOLAR a présenté ses modules photovoltaïques légers et innovants, apportant la...