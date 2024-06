La





LYON, France, June 22, 2024 /PRNewswire/ -- Le ministère sud-coréen de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, ainsi que la Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT), ont annoncé avoir successivement organisé la « K-FOOD FAIR LYON 2024 » en collaboration avec le 'LYON STREET FOOD FESTIVAL', qui a attiré du 13 au 16 juin 52 000 festivaliers.

La 'K-FOOD FAIR' a été organisée avec succès à Paris sept années durant. Cette année, dans le cadre d'une initiative spéciale pour promouvoir la cuisine coréenne en France, l'événement a été organisé à Lyon, ville connue pour sa richesse et la diversité de sa gastronomie.

L'événement a proposé une variété d'activités qui ont suscité un grand enthousiasme parmi les participants, notamment une classe de cuisine de kimchi végétarien où les participants pouvaient préparer du kimchi, le plat national coréen, ainsi qu'une salade de kimchi frais. Des classes de street food ont également enseigné comment préparer des tteokbokki avec de la sauce gochujang fermentée et des gimbap colorés. Un talkshow culinaire dédié aux atouts santé de la cuisine coréenne a présenté comment utiliser des sauces traditionnelles coréennes comme le soja, le doenjang et le gochujang, fabriquées localement en France.

Des stands d'exposition ont présenté une grande variété de produits liés à la K-FOOD, allant des sauces traditionnelles coréennes comme les sauces fermentées (jang) au kimchi en passant par les boissons alcoolisées traditionnelles et les aliments street food tendance. L'espace a été conçu pour permettre aux visiteurs de goûter ces produits en personne lors de dégustations. Des restaurants coréens populaires à Lyon, tels que Kiwa Cafe, Maison Yuga, Kopain et Kim's Bap, ont participé à l'événement en proposant aux visiteurs des plats coréens sains et de haute qualité.

En plus des saveurs coréennes, le festival a également proposé diverses expériences culturelles traditionnelles qui ont attiré un grand nombre de visiteurs. Ils ont notamment apprécié de décorer des cuillères avec des incrustations de nacre dans un atelier de cuillères DIY traditionnel et d'apprendre des techniques de nouage et d'emballage traditionnelles dans un atelier découverte du bojagi créé spécialement pour célébrer la <K-FOOD FAIR LYON 2024>.

Ce n'étaient pas les seules sources de divertissement pour les visiteurs puisque des performances de taekwondo et de danse K-POP sur la scène principale ont également rencontré un grand succès. La danse dynamique et vibrante des tambours de Jindo, dérivée de la danse traditionnelle Jindo Buknori, a particulièrement intéressé les nombreux visiteurs.

Mr Oyub KWON, vice-président exécutif de la division Commerce et Industrie alimentaire d'aT, a déclaré : "Il était important d'interagir avec des acheteurs et des consommateurs de France et d'autres pays européens à travers cet événement. Inspirés par l'accueil chaleureux de la cuisine coréenne à Lyon, nous continuerons à soutenir les entreprises d'exportation et à promouvoir la K-FOOD pour étendre notre présence en Europe et développer des canaux de distribution locaux."

21 juin 2024 à 18:43

