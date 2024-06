Lifezone Metals annonce les résultats du vote de son assemblée générale annuelle 2024





Lifezone Metals Limited (NYSE : LZM) annonce les résultats du vote des actionnaires lors de son Assemblée générale annuelle 2024 (l'« AGM ») qui s'est tenue aujourd'hui sur l'île de Man.

Les résolutions ordinaires ci-dessous ont été adoptées par les actionnaires, avec les résultats du vote comme suit :

Résolutions ordinaires Pour %

Pour Contre %

Contre Abstention %

Abstention Recevoir les comptes de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 60 456 134 100,00% 0 0,00% 264 0,00% Réélire John Dowd en tant que directeur de classe I de la société 60 375 930 99,87% 79 177 0,13% 1 291 0,00% Réélire Govind Friedland en tant que directeur de classe I de la société 59 713 208 98,77% 79 319 0,13% 663 871 1,10% Réélire l'Ambassadeur Mwanaidi Maajar en tant que directeur de Classe I de la société 60 314 469 99,77% 81 886 0,14% 60 043 0,10%

Au total, 60 456 398, soit 75,57 % des actions ordinaires de Lifezone Metals étaient représentées à l'AGA.

Si vous souhaitez vous inscrire aux alertes d'actualités Lifezone Metals, veuillez vous inscrivez-vous ici.

À propos de Lifezone Metals

Chez Lifezone Metals (NYSE : LZM), notre mission est de fournir une production et un recyclage de métaux plus propres et plus responsables. À l'aide d'une plateforme évolutive soutenue par notre technologie Hydromet, nous offrons le potentiel de production d'énergie, d'émissions et de métaux à moindre coût par rapport à la fusion traditionnelle.

Notre projet Kabanga Nickel en Tanzanie est considéré comme l'un des gisements de sulfure de nickel non développés les plus importants et à la plus haute teneur au monde. En s'associant à notre technologie Hydromet, nous travaillons à débloquer une nouvelle source de nickel, de cuivre et de cobalt de qualité LME pour les marchés mondiaux des métaux des batteries, afin de permettre à la Tanzanie de créer pleinement de la valeur dans le pays et de devenir la prochaine source de premier plan de nickel de classe 1. Une étude de faisabilité définitive pour le projet devrait être achevée au troisième trimestre 2024.

Grâce à notre partenariat de recyclage du platine, du palladium et du rhodium aux États-Unis, nous travaillons à démontrer que notre technologie Hydromet peut traiter et récupérer les métaux du groupe platine à partir de convertisseurs catalytiques automobiles usagés de manière responsable, de manière plus propre et plus efficace que les méthodes conventionnelles de fusion et de raffinage.

https://lifezonemetals.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

21 juin 2024 à 18:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :